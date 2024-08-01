Ральф Шумахер: я хотел жить нормальной жизнью

Гонщик все это время хранил молчание, но в подкасте немецкого журналиста Пертера Харденакена согласился прокомментировать свою личную жизнь, сообщает Bild.

Бывший пилот «Формулы-1» сказал, что за этим не стоит какой-то важной повестки. Шумахер публично рассказал о своих отношениях с партнером.

«Я пошел на это по совершенно эгоистичным причинам. Я хотел показать, кто мой партнер, чтобы я смог жить нормальной жизнью», - сказал Шумахер в подкасте.

После своего каминг-аута Шумахер получил большую поддержку. В том числе его публично поддержал его сын Давид Шумахер. Бывший гонщик «Формулы-1» был удивлен поддержкой, которую он получил.

«Я не ожидал получить столько положительных отзывов. Я также не ожидал, что люди так заинтересуются этой темой или что о ней так много напишут», - сказал он. – Было также приятно видеть, как отреагировали все в «Формуле-1». Пилоты и менеджеры команд вели себя очень уважительно», - добавил Шумахер.