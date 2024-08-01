Эстонская компания, владеющая бизнесом по аренде автомобилей, увязла в долгах

Член правления компании Ээрик Оя пообещал, что как руководство Inclusion, так и совет директоров материнской компании P42 UK Ltd сделают все возможное для решения внезапно возникшей нестабильной финансовой ситуации – наилучшим образом для инвесторов и клиентов: «Надеясь на понимание, мы постараемся в течение двух недель, не позднее 15 августа, проинформировать вас о дальнейших шагах, которые помогут восстановить финансовую стабильность компании».