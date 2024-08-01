Эстонская компания Inclusion OÜ, владеющая бизнесом по аренде автомобилей в Южной Африке, направила инвесторам письмо, в котором сообщила о финансовых трудностях и приостановке плановых выплат процентов и основной суммы по кредитам, сообщают «Деловые ведомости».
Эстонская компания, владеющая бизнесом по аренде автомобилей, увязла в долгах
Член правления компании Ээрик Оя пообещал, что как руководство Inclusion, так и совет директоров материнской компании P42 UK Ltd сделают все возможное для решения внезапно возникшей нестабильной финансовой ситуации – наилучшим образом для инвесторов и клиентов: «Надеясь на понимание, мы постараемся в течение двух недель, не позднее 15 августа, проинформировать вас о дальнейших шагах, которые помогут восстановить финансовую стабильность компании».
По его словам, в компании прорабатывают несколько сценариев.
Совсем недавно Planet42 удалось привлечь 15 миллионов евро от крупнейшего банка Африки Standard Bank Group.
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