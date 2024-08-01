«Я ждал перед светофором дольше, чем ехал сюда на велосипеде из центра города», – признается Пере после того, как пересек перекресток у таллиннского автовокзала.

Таллиннские перекрестки. До сих пор это словосочетание не вызывало у меня как у закаленной горожанки скачков давления, но, оказывается, я жила в блаженном неведении. Этим летом, став практиканткой в отделе новостей Postimees, я отправлюсь на поиски приключений на столичных улицах, которые в иногда больше напоминают тропы для любителей экстрима.