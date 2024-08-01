Таллиннские перекрестки. До сих пор это словосочетание не вызывало у меня как у закаленной горожанки скачков давления, но, оказывается, я жила в блаженном неведении. Этим летом, став практиканткой в отделе новостей Postimees, я отправлюсь на поиски приключений на столичных улицах, которые в иногда больше напоминают тропы для любителей экстрима.
Перевод: Александр Шкут
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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