В предстоящие выходные сборная Эстонии будет принимать в Таллинне турнир Baltic Cricket Cup

Сборная Эстонии по крикету начнёт турнир в субботу в 11 часов утра встречей со сборной Латвии, и в тот же день в 15:30 ей предстоит играть со сборной Литвы, а в воскресенье в 11 часов сборная Эстонии встретится с командой Marylebone Cricket Club. Все желающие приглашаются болеть за сборную Эстонии, мероприятие бесплатное.

«Нынешним летом в программе Олимпийских игр в Париже состязаний по крикету ещё нет, но этот вид спорта уже включён в расписание летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 2028 году, а эстонские любители спорта смогут больше узнать об этой очень популярной в мире игре в предстоящие выходные, придя болеть за своих», – сказал член правления Эстонской ассоциации крикета Март Таммоя, и поделился интересным историческим фактом: первый и пока последний раз в крикет на Олимпийских играх играли в Париже, но 124 года назад.

Хотя крикет ещё не очень хорошо известен в Эстонии, лучшие игроки нашей команды уже привлекли внимание на международном уровне. На встрече, состоявшейся в июне этого года, сборная Эстонии победила сборную Кипра, и крупнейшие мировые специализированные издания, комментируя игру, акцентировали внимание на достижении Сахила Чаухана из сборной Эстонии, который всего за 27 мячей набрал сто очков в игре, проводившейся в формате Т20, что является новым мировым рекордом. Чаухан также побил державшийся пять лет мировой рекорд в Т20 среди мужчин, набрав 18 очков за 41 мяч.

Программа и карта с указанием места проведения турнира Baltic Cup 2024 (ссылка на Google Maps)

Суббота, 3 августа, 11.00

Эстония – Латвия

Marylebone Cricket Club – Литва

Суббота, 3 августа, 15:30

Литва – Эстония

Латвия – Marylebone Cricket Club

Воскресенье, 4 августа,11.00

Marylebone Cricket Club – Эстония

Латвия – Литва