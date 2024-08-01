Убит лидер боевого крыла ХАМАС

Подтверждение опубликовали официальные аккаунты ЦАХАЛ в соцсетях, выложив видео израильского удара по сектору Газа 13 июля, в результате которого, как утверждается, погиб Дейф.

Ранее Израиль подтвердил смерть помощника Дейфа Рафе Саламе, который был убит также 13 июля.

По сообщениям ЦАХАЛ, Дейф и Саламе были одними из организаторов нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В Израиле Дейф с середины 1990-х годов считался одним из самых разыскиваемых джихадистов.

Представители ХАМАС заявляли о гибели большого числа мирных жителей сектора Газа в результате удара 13 июля, не подтверждая и не отрицая гибель Дейфа. По данным Би-би-си, в результате удара 13 июля пострадало около 300 человек. Проанализировав видеозаписи последствий удара, журналисты Би-би-си пришли к выводу, что он был нанесён в районе, который на сайте Армии обороны Израиля обозначен как гуманитарная зона.

В ночь на 31 июля в Тегеране в результате ракетного удара был убит глава политического офиса ХАМАС Исмаил Хания. Об этом сообщал Корпус Стражей Исламской революции. Представители Армии обороны Израиля смерть Хании не комментировали. Руководство Ирана обещало ответить на гибель Хании. The New York Times, ссылаясь на троих иранских чиновников, утверждает, что лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ подготовить прямой удар по Израилю.