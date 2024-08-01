Белый дом подтвердил обмен заключенными с Россией

«В общей сложности мы договорились об освобождении 16 человек из России, в том числе пяти граждан Германии и семи граждан России, которые были политическими заключенными в своей стране. Некоторые из этих женщин и мужчин несправедливо удерживались под стражей в течение многих лет. Все они пережили невообразимые страдания и неопределенность. Сегодня их агония закончилась», - говорится в заявлении президента США Джо Байдена.

Среди тех освобожденных, чьи фамилии Байден назвал, - журналист Wall Street Journal Эван Гершкович, политик и публицист Владимир Кара-Мурза; обвиненный в России в шпионаже гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан, а также журналистка татаро-башкирской службы «Радио Свобода» Алсу Курмашева.

Фамилии остальных участников обмена официально не назывались. Однако, как считается, в сделке по обмену могут быть оппозиционер Илья Яшин, правозащитник Олег Орлов, сторонницы погибшего Алексея Навального Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, художница Саша Скочиленко, 18-летний гражданин России и Германии Кевин Лик.

В своем заявлении Байден поблагодарил «союзников, которые поддерживали» США на протяжении «трудных и сложных переговоров для достижения этого результата: в их числе Германия, Польша, Словения, Норвегия и Турция».

Фамилии заключенных, которые были освобождены из американских тюрем он не назвал. Предполагается, что среди них могут быть основатель криптовалютной биржи Александр Винник, российский бизнесмен Владислав Клюшин, сына экс-депутата Госдумы от ЛДПР Роман Селезнев, полковник ФСБ (по версии американского Минюста) Вадим Конощенок и Максим Марченко.

Берлин в рамках обмена мог передать России Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. В декабре 2021 года он был приговорен в Германии к пожизненному заключению без права условно-досрочного освобождения.

Ранее сегодня близкий к властям телеграм-канал Mash писал, что в четверг днем в Калининграде состоялся один из этапов обмена, где России выдали Артема и Анну Дульцевых, которых в Словении обвиняли в шпионаже в пользу России. Они были приговорены Окружным судом Любляны к одному году и семи месяцам заключения.

Агентство Reuters сообщило, что процесс обмена шел при координации турецкой разведки.