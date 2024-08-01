Bloomberg: журналиста WSJ Эвана Гершковича и экс-морпеха США Пола Уилана освободили в рамках обмена заключенными

По данным агентства, Гершкович и Уилан направляются за пределы России, их обменяли в рамках процесса с участием нескольких стран. На кого именно они были обменяны, пока неизвестно.

Уилана в июне 2020 года признали виновным в шпионаже и приговорили его к 16 годам лишения свободы. Сообщалось, что его задержали в Москве при получении от сотрудника российских спецслужб флеш-карты со сведениями, составляющими в России гостайну.

Гершковича в июле 2024 года приговорили к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. По версии следствия, он якобы «по заданию ЦРУ» собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности «Уралвагонзавод», касающейся военной техники.

Сегодня стало известно, что Россия может выдать на Запад от 20 до 30 политических заключенных. Об этом сообщил источник The Moscow Times на условиях анонимности.

В обмене, который может стать крупнейшим с холодной войны, примут участие США и Германия. В списке тех, кого готовят к обмену, несколько категорий: люди, связанные с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, граждане США и группа россиян, осужденных за военные фейки.

В числе подготовленных на обмен много женщин, пожилые мужчины, а также знаковые заключенные: Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин.