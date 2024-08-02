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Вопрос пешехода Зачем нам такие странные светофоры?

Каролийна Вертяева
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Светофор на пешеходном переходе на Тарту мнт.
Светофор на пешеходном переходе на Тарту мнт. Фото: Karoliina Vertjajeva

«Недавно мой друг задал мне неожиданный вопрос: "Зачем у этого светофора две секции с красными человечками?"», - рассказывает житель Таллинна, которого этот вопрос поставил в тупик.

Действительно, зачем в городе на пешеходном переходе нужны светофоры с дублирующими секциями? Разве обычных недостаточно?

Ответ на этот вопрос дал руководитель отдела дорожного движения Таллиннского Департамента транспорта Андрес Урм: «Светофоры с двойной секцией запрещающего движение сигнала - эффективное средство повышения безопасности дорожного движения».

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