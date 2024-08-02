«Недавно мой друг задал мне неожиданный вопрос: "Зачем у этого светофора две секции с красными человечками?"», - рассказывает житель Таллинна, которого этот вопрос поставил в тупик.
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Вопрос пешехода ⟩ Зачем нам такие странные светофоры?
Действительно, зачем в городе на пешеходном переходе нужны светофоры с дублирующими секциями? Разве обычных недостаточно?
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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