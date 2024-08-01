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ЭКСПЕРТ Как студенту купить собственное жилье?

Ангелина Тякер
, журналист
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Поиск съемного жилья.
Поиск съемного жилья. Фото: Postimees

Приближается сентябрь, а это значит, что тысячи молодых людей по всей Эстонии вскоре покинут отчий дом. По мнению менеджера по продажам сегмента частных клиентов SEB Эвелин Коплимяэ, не обязательно снимать дорогую квартиру или искать комнату в общежитии: можно задуматься о покупке собственного жилья.

Перевод: Анита Авакова

«Арендный рынок в последние годы был довольно нестабильным. Рост цен влияет на предложение недвижимости и финансовые возможности тех, кто заинтересован в аренде жилья. Ажиотаж среди студентов, которые гонятся за лучшими предложениями на рынке, ограничивает выбор», - пояснила Коплимяэ. В Эстонии не хватает и общежитий, а приобретение своего жилья кажется студентам несбыточной мечтой.

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