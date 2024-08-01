Приближается сентябрь, а это значит, что тысячи молодых людей по всей Эстонии вскоре покинут отчий дом. По мнению менеджера по продажам сегмента частных клиентов SEB Эвелин Коплимяэ, не обязательно снимать дорогую квартиру или искать комнату в общежитии: можно задуматься о покупке собственного жилья.
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ЭКСПЕРТ ⟩ Как студенту купить собственное жилье?
Перевод: Анита Авакова
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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