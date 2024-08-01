ЭКСПЕРТ Как студенту купить собственное жилье?

«Арендный рынок в последние годы был довольно нестабильным. Рост цен влияет на предложение недвижимости и финансовые возможности тех, кто заинтересован в аренде жилья. Ажиотаж среди студентов, которые гонятся за лучшими предложениями на рынке, ограничивает выбор», - пояснила Коплимяэ. В Эстонии не хватает и общежитий, а приобретение своего жилья кажется студентам несбыточной мечтой.