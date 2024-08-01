Национальную культуру будут сокращать: «Это нападение на самих себя!»

Пока работники сферы культуры до последнего надеялись, что топор сокращений пронесется мимо них, премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) категоричен и лаконичен: подготовиться к сокращениям должны все, кроме сектора безопасности и обороны, пенсионеров и учителей. «Мы проведем десятипроцентное сокращение за три года», - подтверждает он.