Чт, 1.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Национальную культуру будут сокращать: «Это нападение на самих себя!»

Аймар Алтосаар
Copy
По словам председателя Союза композиторов Эстонии Мярта-Матиса Лилле, государственная поддержка очень важна для их организации, так как при Министерстве культуры существует фонд, который финансирует заказы на создание музыкальных произведений. «Если это десятипроцентное сокращение коснется фонда, нам придется очень плохо», - отметил он.
По словам председателя Союза композиторов Эстонии Мярта-Матиса Лилле, государственная поддержка очень важна для их организации, так как при Министерстве культуры существует фонд, который финансирует заказы на создание музыкальных произведений. «Если это десятипроцентное сокращение коснется фонда, нам придется очень плохо», - отметил он. Фото: Sander Ilvest

План правящей коалиции заставить все государственные учреждения сократить расходы на десять процентов сильнее ударит по сфере культуры, где многие деятели и так годами были вынуждены затягивать пояса.

Перевод: Ева Ойжинская

Пока работники сферы культуры до последнего надеялись, что топор сокращений пронесется мимо них, премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) категоричен и лаконичен: подготовиться к сокращениям должны все, кроме сектора безопасности и обороны, пенсионеров и учителей. «Мы проведем десятипроцентное сокращение за три года», - подтверждает он.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх