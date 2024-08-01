План правящей коалиции заставить все государственные учреждения сократить расходы на десять процентов сильнее ударит по сфере культуры, где многие деятели и так годами были вынуждены затягивать пояса.
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Национальную культуру будут сокращать: «Это нападение на самих себя!»
Перевод: Ева Ойжинская
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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