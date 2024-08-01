Сегодня в 15:35 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что во дворе своего дома в деревне Пилька волости Луунья упал в колодец мужчина 1957 года рождения. Спасатели вытащили его из воды, но, к сожалению, реанимировать его не удалось.
По предварительной информации, утром он спустился в колодец для проведения ремонтных работ. Несколько часов спустя его нашли в колодце и позвонили в Центр тревоги. На место прибыли спасатели-добровольцы, а также скорая помощь.
С помощью веревок спасатель опустился в колодец до уровня воды и вытащил мужчину, однако сотрудники скорой помощи не смогли его реанимировать.
Обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе дальнейшего разбирательства. В этом году в Эстонии утонуло 22 человека.
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