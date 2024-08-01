Сегодня в 15:35 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что во дворе своего дома в деревне Пилька волости Луунья упал в колодец мужчина 1957 года рождения. Спасатели вытащили его из воды, но, к сожалению, реанимировать его не удалось.