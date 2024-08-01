Зеленский: уступки территорий – только с разрешения народа

Тем временем, первая партия американских истребителей F-16 прибыла в Украину, сообщило 31 июля агентство Bloomberg со ссылкой на данные информированных источников. По информации собеседников агентства, речь идет лишь о небольшом числе самолетов, сроком поставки которых был конец июля. Со слов источников, остается неясным, смогут ли украинские пилоты, которые в течение последних месяцев проходили обучение по управлению и обслуживанию F-16, сразу же использовать эти самолеты на поле боя или для этого потребуется больше времени.

В Украине выросла доля готовых отказаться от территорий

Доля украинцев, согласных отказаться от территорий ради прекращения военных действий, выросла в три раза за последний год. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованные 23 июля.

Как отмечают социологи, в период с мая 2022 года по май 2023 года ситуация была относительно стабильной: около 8-10 процентов респондентов были готовы на территориальные уступки России, а абсолютное большинство - 82-87 процентов - стабильно выступали против каких-либо уступок.

Однако в промежутке между маем и октябрем 2023 года, когда Украина провела неудачное контрнаступление, этот настроения части населения стали меняться. «Так, к концу 2023 года готовность к уступкам выросла до 19 процентов, в феврале 2024 года - до 26 процентов, в мае 2024 года - до 32 процентов», - говорится в публикации.

Одновременно с этим число тех, кто выступает против территориальных уступок ради окончания войны, за год сократилось на 29 процентов - с 84 процентов до 55 процентов. Такая динамика наблюдается примерно по всех регионах страны, но наиболее заметна на юге Украины.