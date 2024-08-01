Поспешите! В Таллиннском ботаническом саду открылась интерактивная выставка

Консул Республики Польша Анна Пелка отмечает, что эта выставка отлично вписывается в атмосферу Таллиннского ботанического сада, поскольку природа занимает особое место в творчестве художницы Йоанны Консехо.

«В ее иллюстрациях можно почувствовать цикличность и жизненную силу природы», - говорит Щепанек. По словам самой художницы, она использует любую возможность, чтобы включить природу в свои картины насколько это возможно и даже больше. «Используя обычные цветные и простые карандаши, Консехо мастерски доказывает, что зелень имеет бесконечное количество тонов и оттенков. Нужно только внимательно наблюдать за природой. А где это лучше сделать, как не в ботаническом саду», – добавила Пелка.

В Таллиннском ботаническом саду выставка будет представлена в двух местах: в новом центре для посетителей и в зале Пальмового дома. Интерактивная выставка оживляет иллюстрации художницы. Интерактивность в контексте выставки означает не только технические решения. Работы Консехо можно изучать, рассматривая утонченные рисунки, составляя собственные версии из элементов ее иллюстраций, обрабатывать их с помощью искусственного интеллекта, слушать звуки и входить в книгу или иллюстрацию. На выставке представлены 3D-обложки нескольких книг, таких как «Красная Шапочка», «Дикие лебеди», «Принц в кафе сладостей» и недавно переведенная на эстонский язык и изданная «Потерянная душа». Посетители смогут ознакомиться с этими и многими другими книгами и просмотреть образцы.

Йоанна Консехо окончила Академию изящных искусств в Познани в 1988 году. В 1998 году она переехала во Францию, где живет и работает до сих пор.

Консехо иллюстрировала более 20 книг, за которые получила множество наград. Ее иллюстрации известны во всем мире – они выставлялись в Португалии, Италии, Польше, Тайване, Южной Корее, Франции и других странах. Йоанна Консехо также является обладателем гран-при престижной Таллиннской триеннале иллюстраций «Сила образа» 2023 года. Впервые работы Консехо были представлены в Эстонии в 2015 году в Эстонском центре детской литературы.

Таллиннский ботанический сад открыт ежедневно с 10:00 до 19:00, Пальмовый дом - с 11:00 до 19:00.