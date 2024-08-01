Компания Eleport, ведущий поставщик инфраструктуры общественных зарядок для электромобилей в Центральной и Восточной Европе, снижает цены на услуги в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.
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По вечерам и в выходные жители Эстонии смогут экономить на зарядке электромобиля
С четверга эстонские клиенты Eleport смогут заряжать электромобили на 8 центов за кВт/ч дешевле по вечерам и в выходные дни. По словам главы компании Eleport в Эстонии Каупо Ээрме, жители Эстонии научились сдвигать потребление электроэнергии, что помогает гармонизировать цены на электричество. Такой же подход теперь применяется и к общественной зарядке электромобилей.
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