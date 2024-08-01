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По вечерам и в выходные жители Эстонии смогут экономить на зарядке электромобиля

rus.postimees.ee
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Зарядка автомобиля Honda.
Зарядка автомобиля Honda. Фото: Marko Saarm

Компания Eleport, ведущий поставщик инфраструктуры общественных зарядок для электромобилей в Центральной и Восточной Европе, снижает цены на услуги в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

С четверга эстонские клиенты Eleport смогут заряжать электромобили на 8 центов за кВт/ч дешевле по вечерам и в выходные дни. По словам главы компании Eleport в Эстонии Каупо Ээрме, жители Эстонии научились сдвигать потребление электроэнергии, что помогает гармонизировать цены на электричество. Такой же подход теперь применяется и к общественной зарядке электромобилей.

Снижение цен произошло и в других странах. Особенно это заметно в Польше, где среднерыночная цена значительно выше, чем в странах Балтии. В Латвии и Литве стоимость услуги была унифицирована.

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