По вечерам и в выходные жители Эстонии смогут экономить на зарядке электромобиля

С четверга эстонские клиенты Eleport смогут заряжать электромобили на 8 центов за кВт/ч дешевле по вечерам и в выходные дни. По словам главы компании Eleport в Эстонии Каупо Ээрме, жители Эстонии научились сдвигать потребление электроэнергии, что помогает гармонизировать цены на электричество. Такой же подход теперь применяется и к общественной зарядке электромобилей.