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МНЕНИЕ Указания правительству: где найти недостающие два миллиарда

Тынис Пальтс
, бывший министр финансов, «Отечество»
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Самое стыдное – не знать прописных истин и повышать налоги во время экономического кризиса. Это нанесет смертельный удар экономике из-за роста цен на ресурсы и окажет разрушительное воздействие на будущие поступления в бюджет.
Самое стыдное – не знать прописных истин и повышать налоги во время экономического кризиса. Это нанесет смертельный удар экономике из-за роста цен на ресурсы и окажет разрушительное воздействие на будущие поступления в бюджет. Фото: Eero Vabamägi
  • Пока правительство не сделает сокращения у себя, у него нет морального права сокращать расходы
  • Куда мы тратим деньги, которые на самом деле не остаются в Эстонии?
  • От пособий на основе потребностей пострадает как раз целевая группа, будь то дети или пенсионеры

Наведение порядка в финансах государство должно начинать с себя. Если правительственный сектор первым не сократил расходов должным образом, он не имеет в глазах людей морального права продолжать опустошать карманы налогоплательщиков. Вот когда добьешься собственной безупречности, тогда можешь выйти перед обществом во всем белом и проводить большие сокращения. Возможности для больших сокращений найдутся! Об этом пишет бывший министр финансов Тынис Пальтс («Отечество»).

Перевод: Александр Шкут

Новое правительство теперь ведет себя как отец семейства, который намерен сказать своим четверым детям, что, поскольку их мать потеряла работу, отныне всем будет по утрам доставаться меньше каши, чем раньше. Однако сам отец семейства продолжает каждые выходные ходить играть в гольф и отказываться от этого не намерен.

И ведь от отца семейства можно еще в ответ на критику услышать, мол, ну сколько стоит эта игра в гольф – ежемесячное кормление детей обходится гораздо дороже. В подобном случае речь идет не столько об итоговых суммах, сколько о моральном авторитете. Правительство в роли отца семейства более достойно доверия и авторитетно, когда оно отвечает своей шкурой и вынуждено прежде всего само от чего-то отказаться.

Сейчас члены правительства всерьез заговорили о сокращении детских пособий, прежде чем, например, начали урезать зарплаты самим министрам. Это правда, что эффект от сокращения зарплат министров будет небольшим в финансовом отношении, но, если представить это как пример для подражания, это может иметь прорывной эффект. Кроме того, как минимум на десять процентов может быть сокращена переплачиваемая армия чиновников и специалистов по связям с общественностью, а также прекращено государственное финансирование НКО, занимающихся всевозможными воук-псевдотемами (социальной, расовой и половой справедливости – прим.ред). Благодаря этим первоначальным сокращениям можно было бы сэкономить двести миллионов евро.

Сейчас члены правительства всерьез заговорили о сокращении детских пособий, прежде чем, например, начали урезать зарплаты самим министрам. Это правда, что эффект от сокращения зарплат министров будет небольшим в финансовом отношении, но, если представить это как пример для подражания, это может иметь прорывной эффект

Как только эти шаги будут предприняты, у правительства будет достаточно морального авторитета, чтобы начать реальные сокращения. Я согласен с Андрусом Ансипом, который отметил, что при бюджете в 17 миллиардов евро добиться экономии в 170 миллионов (один процент) – это просто издевательство над народом. При дефиците в 1,7 миллиарда, нам все равно придется говорить о сокращениях в десять раз больших.

При больших сокращениях важно видеть, на что идут деньги, которые удастся сэкономить, чтобы сама Эстония потеряла из-за экономии как можно меньше. Например, инвестиции в повышение рождаемости идут исключительно народу Эстонии, тогда как львиная доля инвестиций в Rail Baltic и возобновляемую энергетику уходит за пределы Эстонии – от используемых механизмов и топлива для них до материалов и даже проектированием. Кроме того, последние две сферы оказывают негативное воздействие, наносящее ущерб природе Эстонии.

Рассмотрим большие сокращения по позициям.

1. Заморозка строительства Rail Baltic. Теперь всем должно быть ясно, что, несмотря на миллионы, которые тратятся на пиар, превратить блоху в слона с точки зрения рентабельности и целесообразности не получится. Кроме того, не обсуждается вопрос о том, что благодаря Rail Baltic Рига превратится в еще больший центр притяжения стран Балтии и еще больше сократится количество прямых рейсов из Таллиннского аэропорта.

Более того, непонятно, сколько дополнительных постоянных статей расходов возникнет в бюджете после запуска железной дороги. Если бы Rail Baltic временно заморозили, мы бы выиграли как минимум 500 миллионов в год. Также необходимо учитывать, что даже если мы продолжим получать европейские пособия на этот сумасшедший проект, нам придется использовать и собственные деньги, которые вместо этого можно было бы использовать на строительство дорог. Более того, уровень европейских пособий для Эстонии неизбежно снизится во много раз.

2. Прекращение субсидирования энергетики возобновляемых источников. Чтобы обеспечить ее рентабельность, нашим предпринимателям придется начать доплачивать владельцам морских ветряных парков. По оценкам экспертов, расходы на это составят двести миллионов евро в год. Не учитывается, что возложение бремени обеспечения рентабельности на плечи потребителей наносит непоправимый ущерб конкурентоспособности эстонских компаний, что, в свою очередь, означает сотни, а то и миллиарды евро потерянных для бюджета доходов в будущем.

Строительство морских ветряных парков означает также необходимость перестраивания электросети Эстонии, например морского кабеля Сааремаа-Латвия, стоимость которого составит порядка миллиарда евро. Чрезмерный односторонний уклон в сторону ветроэнергетики также снижает энергетическую безопасность.

3. После победы над Путиным расходы на оборону следует снизить. Чтобы привести в порядок расходы на оборону, необходимо выпустить национальные облигации на сумму 1,6 миллиарда евро, а затем поставить цель вернуть расходы на оборону на уровень двух процентов ВВП. Включая процентные расходы, экономия составит не менее 400 миллионов в год. Правда, после приобретения боеприпасов будет необходимо учитывать и международную ситуацию. Расходы на оборону можно будет сократить после того, как международное сообщество, образно говоря, вонзит зубы в глотку Путина. Это в любом случае произойдет через несколько лет.

4. Различные пенсионные реформы. Если установить пенсионный возраст на два года выше, чем до сих пор, можно будет сэкономить 300 миллионов евро в год. Если добавить к этому предложение Кристьяна Ярвана отменить вторую пенсионную ступень и перенаправить социальный налог на первую уровень, то дефицит бюджета можно будет сократить еще на 400 миллионов евро. Всего уже 700 миллионов.

Расходы на пенсии являются самыми большими в бюджете и, возможно, новое правительство захочет урезать здесь еще больше. Следуя их собственному примеру, почему бы не сделать пенсии основанными на потребности, как они хотят сделать с детскими пособиями? Поскольку дети – это последнее место, где можно делать какие-то сокращения в стране, переживающий кризис рождаемости, то и следует сначала забирать у стариков, прежде чем переходить к детям.

Представьте, например, что в стране не хватает денег и есть выбор: отправить на Парижскую Олимпиаду молодых перспективных спортсменов, или спортсменов-ветеранов в возрасте 40+, которые уже завершили карьеру. Было бы совершенным нонсенсом, если бы государство наплевало на молодых спортсменов и финансировало только старых.

Все знают, что дети – наша последняя надежда, и в первую очередь мы должны инвестировать в них. Новое правительство следует аналогичной извращенной логике, когда оно спешит отобрать деньги у детей, на основании потребности, прежде чем оно на основании потребности отберет что-то у богатых пенсионеров.

Зачем, например, Сийму Калласу получать государственную пенсию, если у него и так достаточно имущества и доходов из Европы? В январе 2022 года Кая Каллас заявила с кафедры Рийгикогу: «Не все пенсионеры нуждаются в помощи. Мои родители пенсионеры и в помощи не нуждаются». Правильные слова! А если какой-то 73-летний человек за свою жизнь накопил акций на 100 000 евро, почему государство все равно должно платить ему пенсию? Если следовать мышлению Юргена Лига, это, очевидно, будет точкой экономии, основанной на потребностях.

Всевозможные фантазии об экономии, основанной на потребностях, вступают в противоречие с реальностью, когда возникает вопрос, как это сделать. Производство, связанное с распределением основанных на потребностях пособий, потребует огромной армии чиновников, тысяч человеко-часов и бюрократической волокиты. И деньги на это пойдут из той же статьи бюджета, которая предназначена для поддержки целевой группы. Это означает, что в итоге целевая группа в любом случае останется в проигрыше – будь то пенсионеры или дети.

Из предпринимательства известно, что самые дорогие деньги – это собственный капитал, а самые дешевые – кредит. Однако в государственном секторе собственный капитал – это деньги, полученные от налогов

При внедрении основанных на потребностях пособий также будет невозможна экономия на расходах на управление, что является предпосылкой для того, чтобы вообще начинать проводить реальные сокращения. Однако, если оставить в стороне иронию по поводу основанных на потребностях пособий, и следовать моим предыдущим рекомендациям, можно было бы сэкономить как минимум два миллиарда евро, чего на данный момент должно хватить. Еще и останется возможность делать выбор в соответствии с политическими вкусами.

Однако самое стыдное – не знать элементарных истин и не повышать налоги в условиях экономического кризиса. Это нанесет смертельный удар экономике из-за роста цен на ресурсы и окажет разрушительное воздействие на будущие поступления в бюджет. Из предпринимательства известно, что самые дорогие деньги – это собственный капитал, а самые дешевые – кредит. Однако в государственном секторе собственный капитал – это деньги, полученные от налогов.

То, что происходит с «наведением порядка» в финансах государства, является саботажем, на который способно только правительство Кристена Михала, находящееся на поводке у социал-демократов.

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