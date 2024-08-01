МНЕНИЕ Указания правительству: где найти недостающие два миллиарда

Сейчас члены правительства всерьез заговорили о сокращении детских пособий, прежде чем, например, начали урезать зарплаты самим министрам. Это правда, что эффект от сокращения зарплат министров будет небольшим в финансовом отношении, но, если представить это как пример для подражания, это может иметь прорывной эффект

Как только эти шаги будут предприняты, у правительства будет достаточно морального авторитета, чтобы начать реальные сокращения. Я согласен с Андрусом Ансипом, который отметил, что при бюджете в 17 миллиардов евро добиться экономии в 170 миллионов (один процент) – это просто издевательство над народом. При дефиците в 1,7 миллиарда, нам все равно придется говорить о сокращениях в десять раз больших.

При больших сокращениях важно видеть, на что идут деньги, которые удастся сэкономить, чтобы сама Эстония потеряла из-за экономии как можно меньше. Например, инвестиции в повышение рождаемости идут исключительно народу Эстонии, тогда как львиная доля инвестиций в Rail Baltic и возобновляемую энергетику уходит за пределы Эстонии – от используемых механизмов и топлива для них до материалов и даже проектированием. Кроме того, последние две сферы оказывают негативное воздействие, наносящее ущерб природе Эстонии.

Рассмотрим большие сокращения по позициям.

1. Заморозка строительства Rail Baltic. Теперь всем должно быть ясно, что, несмотря на миллионы, которые тратятся на пиар, превратить блоху в слона с точки зрения рентабельности и целесообразности не получится. Кроме того, не обсуждается вопрос о том, что благодаря Rail Baltic Рига превратится в еще больший центр притяжения стран Балтии и еще больше сократится количество прямых рейсов из Таллиннского аэропорта.

Более того, непонятно, сколько дополнительных постоянных статей расходов возникнет в бюджете после запуска железной дороги. Если бы Rail Baltic временно заморозили, мы бы выиграли как минимум 500 миллионов в год. Также необходимо учитывать, что даже если мы продолжим получать европейские пособия на этот сумасшедший проект, нам придется использовать и собственные деньги, которые вместо этого можно было бы использовать на строительство дорог. Более того, уровень европейских пособий для Эстонии неизбежно снизится во много раз.

2. Прекращение субсидирования энергетики возобновляемых источников. Чтобы обеспечить ее рентабельность, нашим предпринимателям придется начать доплачивать владельцам морских ветряных парков. По оценкам экспертов, расходы на это составят двести миллионов евро в год. Не учитывается, что возложение бремени обеспечения рентабельности на плечи потребителей наносит непоправимый ущерб конкурентоспособности эстонских компаний, что, в свою очередь, означает сотни, а то и миллиарды евро потерянных для бюджета доходов в будущем.

Строительство морских ветряных парков означает также необходимость перестраивания электросети Эстонии, например морского кабеля Сааремаа-Латвия, стоимость которого составит порядка миллиарда евро. Чрезмерный односторонний уклон в сторону ветроэнергетики также снижает энергетическую безопасность.

3. После победы над Путиным расходы на оборону следует снизить. Чтобы привести в порядок расходы на оборону, необходимо выпустить национальные облигации на сумму 1,6 миллиарда евро, а затем поставить цель вернуть расходы на оборону на уровень двух процентов ВВП. Включая процентные расходы, экономия составит не менее 400 миллионов в год. Правда, после приобретения боеприпасов будет необходимо учитывать и международную ситуацию. Расходы на оборону можно будет сократить после того, как международное сообщество, образно говоря, вонзит зубы в глотку Путина. Это в любом случае произойдет через несколько лет.

4. Различные пенсионные реформы. Если установить пенсионный возраст на два года выше, чем до сих пор, можно будет сэкономить 300 миллионов евро в год. Если добавить к этому предложение Кристьяна Ярвана отменить вторую пенсионную ступень и перенаправить социальный налог на первую уровень, то дефицит бюджета можно будет сократить еще на 400 миллионов евро. Всего уже 700 миллионов.