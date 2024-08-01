В посольстве Украины не очень довольны решением Эстонии выдавать вид на жительство украинцам, даже если у них будет просрочен паспорт, пишет Rus.ERR.
С усилением требований к мобилизации в Украине с мая мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои данные о месте проживания в приложении Министерства обороны Украины «Резерв+».
«На момент полномасштабного вторжения законодательство о военном учете не было досконально проработано. Поэтому сейчас, скажем так, проходит этап обновления данных. И как государство Украина обязана знать, кто где находится и какой мобилизационный ресурс у нас есть», - сказал «Актуальной камере» посол Украины в Эстонии Максим Кононенко.
В МВД Эстонии поясняют, что если человек не нарушает закон, причин отбирать у него право жить в Эстонии нет.
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