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Эстония продолжит выдавать ВНЖ украинцам с просроченным паспортом. Украина против (1)

rus.postimees.ee
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Украинский паспорт.
Украинский паспорт. Фото: MARCUS BRANDT

В посольстве Украины не очень довольны решением Эстонии выдавать вид на жительство украинцам, даже если у них будет просрочен паспорт, пишет Rus.ERR.

С усилением требований к мобилизации в Украине с мая мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои данные о месте проживания в приложении Министерства обороны Украины «Резерв+». 

«На момент полномасштабного вторжения законодательство о военном учете не было досконально проработано. Поэтому сейчас, скажем так, проходит этап обновления данных. И как государство Украина обязана знать, кто где находится и какой мобилизационный ресурс у нас есть», - сказал «Актуальной камере» посол Украины в Эстонии Максим Кононенко.

В МВД Эстонии поясняют, что если человек не нарушает закон, причин отбирать у него право жить в Эстонии нет.

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