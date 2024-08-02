В мире приветствуют выдачу Россией Западу политзаключенных

«Каждый освобожденный политзаключенный - это огромная победа и радость, - добавила она. - Никто не должен находиться в заложниках у Путина, подвергаться пыткам и умирать в путинской тюрьме».

В ночь на 2 августа советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что ранее «разрабатывался вариант сделки, который включал бы Алексея Навального», но, «к сожалению, он внезапно умер».

Салливан о переговорах Шольца и Байдена

Как передает медиакомпания «Голос Америки», Салливан воздержался от обсуждения переговоров президента США Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем о выдаче «убийцы из Тиргартена» Вадима Красикова в Россию. Он рассказал лишь, что Шольц ответил Байдену: «Давай вместе это сделаем».

По словам Салливана, прямых переговоров об обмене между Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным не было.

Реакции родственников российских политзаключенных

Супруга правозащитника Олега Орлова Татьяна Касаткина призналась агентству AFP, что не ожидала, что обмен заключенными окажется таким масштабным. «Весь день я сидела как на углях, - цитирует агентство ее слова в сообщении на немецком языке. - Он только что позвонил мне и спросил: ты в курсе? И я сказала: да».

В свою очередь мать художницы Александры Скочиленко рассказала журналистам, что на протяжении последних четырех дней чувствовала себя «как выжатый лимон». Освобождение своей дочери, которую в России приговорили к семи годам колонии за то, что она заменила в магазине ценники на антивоенные листовки, Надежда Скочиленко считает «невероятным событием».

Татьяна Яшина - мать оппозиционного политика Ильи Яшина - рассказала журналистам, что родные «не верили (в то, что его освободят в рамках обмена заключенными. - Ред.) и до последней минуты ничего не знали».