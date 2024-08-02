Мэр Таллинна Евгений Осиновский признал не вполне нормальной ситуацию, когда в столице из-за дорожных работ месяцами остаются перекрытыми важные перекрестки, в то время как работы на таких объектах ведутся очень вяло, пишет Rus.ERR.
Осиновский: строительным фирмам в Таллинне дают слишком вольготные сроки для ремонта дорог
По мнению Осиновского, это означает, что строительным фирмам предоставляются слишком долгие сроки для выполнения договора.
«Ведь мы все видели на ряде важных объектов, что на протяжении нескольких месяцев никаких активных строительных работ на них фактически не ведется. Это означает, что сроки строительства остаются весьма мягкими, и строительные фирмы имеют возможность параллельно работать на других объектах», - сказал мэр Таллинна в интервью ERR.
Он назвал такую ситуацию ненормальной.
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