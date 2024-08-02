Эстонский центр резервов планирует в рамках государственного тендера найти продуктовые магазины, которые будут оснащены генераторами для работы в кризисных ситуациях, сообщают «Деловые ведомости».
Эстония создает сеть кризисных магазинов
В рамках первого этапа, который будет завершен к концу 2025 года, генераторы будут установлены в 61 магазине.
В течение следующих двух с половиной лет кризисоустойчивыми станут в общей сложности 110 продуктовых магазинов и магазинов товаров первой необходимости по всей Эстонии.
Цель проекта кризисных магазинов – улучшить доступность продуктов питания, предметов первой необходимости и медикаментов для населения, а также обеспечить работу некоторых банкоматов в случае масштабных отключений электроэнергии и других кризисов.
Сеть кризисных магазинов будет создана в сотрудничестве Министерства регионального развития и сельского хозяйства, Министерства экономики и коммуникаций и Центра резервов.
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