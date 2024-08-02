Эстония создает сеть кризисных магазинов

В рамках первого этапа, который будет завершен к концу 2025 года, генераторы будут установлены в 61 магазине.

В течение следующих двух с половиной лет кризисоустойчивыми станут в общей сложности 110 продуктовых магазинов и магазинов товаров первой необходимости по всей Эстонии.

Цель проекта кризисных магазинов – улучшить доступность продуктов питания, предметов первой необходимости и медикаментов для населения, а также обеспечить работу некоторых банкоматов в случае масштабных отключений электроэнергии и других кризисов.

Сеть кризисных магазинов будет создана в сотрудничестве Министерства регионального развития и сельского хозяйства, Министерства экономики и коммуникаций и Центра резервов.

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