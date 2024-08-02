Одна из причин, хотя далеко и не единственная, по которой в Эстонии сейчас все так скверно с финансами, - это стремительное повышение пенсий в последние годы. В декабре 2020 года Рийгикогу принял решение о повышении пенсий в чрезвычайном порядке: в мире свирепствовал коронавирус, а действие бюджетных правил Евросоюза было приостановлено.
Почти все члены Рийгикогу высказались за внеочередное повышение пенсий, а если кто-то и выступал с критическими замечаниями, то только в том плане, что повышение должно быть больше. Уже тогда на повышение пенсий было трудно найти деньги, сейчас - еще труднее. Однако, в отличие от детей, пожилые люди являются целевой группой, имеющей право голоса и активно им пользующейся. Таким образом, в последние десятилетия вопрос повышения пенсий по-прежнему оставался крайне важным для политиков.
Конечно, пенсионерам кажется, что пенсии могли бы быть еще больше, чтобы поспевать за инфляцией и ростом цен. Иногда в пример приводят Финляндию или другую страну Северной Европы, где пенсии достигают мистических сумм. Эти наблюдения верны, но Финляндия сталкивается с той же проблемой, что и мы. Детей мало, число людей трудоспособного возраста в будущем резко сократится, и больше не будет тех, за чей счет можно будет выплачивать родителям щедрые пенсии.
Так что же делать? Postimees понимает, что финансы государства невозможно привести в порядок, занимаясь лишь вопросом пенсий, существенные сокращения должен произвести весь госсектор, но также что-то необходимо сделать с существующей пенсионной системой. Если она останется в прежнем виде, нам просто не хватит денег на обеспечение ее функционирования. У Эстонии нет денег, потому что в Эстонии не хватает детей.
Вероятно, единственным решением было бы повышение пенсионного возраста. Мы уже несколько раз повышали пенсионный возраст в прошлом, и, наверное, стоит сделать это снова. Существующих пенсионеров это не затронет, индексация пенсий также сохранится.
Каким будет возможный новый пенсионный возраст? На этот вопрос дает ответ математика. Мы знаем, сколько у нас сейчас пенсионеров и сколько денег тратится на их пенсии, учитывая индексацию. Мы также знаем, сколько денег может генерировать существующая пенсионная система. Если из имеющихся денег вычесть сумму, потраченную на существующих пенсионеров, мы получим остаток, в размере которого эстонское государство сможет выплачивать новые пенсии. Размер этого остатка говорит нам, начиная с какого возраста государство может это сделать.
Соответствующее решение непростое, но какой может быть альтернатива? Взять кредит на выплату пенсии? Очевидно, что это не будет жизнеспособной деятельностью.
На всякий случай повторим еще раз, что повышение пенсионного возраста - это не единственная мера, которая приведет в порядок финансы Эстонии. Прежде всего, государство должно пересмотреть свои расходы, а государственный сектор должен существенно сократить как зарплаты, так и количество рабочих мест. Но необходим и пересмотр пенсионной системы, потому что детей мало и денег на выплату пенсий в будущем не хватит.