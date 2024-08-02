Почти все члены Рийгикогу высказались за внеочередное повышение пенсий, а если кто-то и выступал с критическими замечаниями, то только в том плане, что повышение должно быть больше. Уже тогда на повышение пенсий было трудно найти деньги, сейчас - еще труднее. Однако, в отличие от детей, пожилые люди являются целевой группой, имеющей право голоса и активно им пользующейся. Таким образом, в последние десятилетия вопрос повышения пенсий по-прежнему оставался крайне важным для политиков.

Конечно, пенсионерам кажется, что пенсии могли бы быть еще больше, чтобы поспевать за инфляцией и ростом цен. Иногда в пример приводят Финляндию или другую страну Северной Европы, где пенсии достигают мистических сумм. Эти наблюдения верны, но Финляндия сталкивается с той же проблемой, что и мы. Детей мало, число людей трудоспособного возраста в будущем резко сократится, и больше не будет тех, за чей счет можно будет выплачивать родителям щедрые пенсии.

Так что же делать? Postimees понимает, что финансы государства невозможно привести в порядок, занимаясь лишь вопросом пенсий, существенные сокращения должен произвести весь госсектор, но также что-то необходимо сделать с существующей пенсионной системой. Если она останется в прежнем виде, нам просто не хватит денег на обеспечение ее функционирования. У Эстонии нет денег, потому что в Эстонии не хватает детей.