Сделка имени Навального: как Россия и Запад подготовили и провели крупнейший обмен заключенными

В то же время, говорит он, сегодняшний обмен действительно исторический, потому что впервые западные страны спасли такое количество политзаключенных - российских граждан. Людей, которые не имеют ни гражданства, ни каких-то других привязок к принимающим странам.

«За них вступились только из-за того, что они делали для России. Это знак поддержки российскому гражданскому обществу. Это дает надежду другим политзекам и решимость всем, кто сейчас раздумывает - молчать или бороться за свободу в России», - говорит Вайпан.

Право в случае обмена выступает способом оформления политического решения, объясняет Григорий Вайпан. При этом международные договоры о выдаче подследственных или передаче осужденных для отбывания наказания в страну их гражданства для политического обмена заключенными не подходят, а применяются национальные законы, объясняет он.

В России обычно перед обменом издаются указы о помиловании осужденных - в том числе тех, чей приговор еще не вступил в силу. До приговора заключенных обменивают редко - вероятно, просто принимают процессуальные решения о прекращении уголовного преследования.

По Конституции и российским законам для помилования не нужно согласия заключенного, однако нельзя его высылать из страны. Но из опыта прошлых обменов известно, что людей никто не спрашивал, да они и сами не возражали против освобождения и высылки, говорит Вайпан.