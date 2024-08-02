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Владелец паба: вторая половина июля выдалась провальной, люди экономят

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В полдень в тартуском пабе Irish Embassy было все несколько человек.
В полдень в тартуском пабе Irish Embassy было все несколько человек. Фото: Margus Ansu

Лето началось хорошо и с большим количеством клиентов – это подтвердили несколько владельцев тартуских заведений общепита. Оставшаяся часть лета у всех сложилась по-разному: если у некоторых дела идут в гору, то у других нет ни роста, ни спада. Однако владельцы заведений питания сходятся в одном: туристов снова стало больше.

Вчера в обед солнце скрылось за тучами и пошел дождь, и, возможно, именно поэтому террасы кафе и пабов на Ратушной площади были довольно пусты. Однако в пабе Irish Embassy заявили, что причина кроется в другом. «Вторая половина июля была совершенно безлюдной, и если судить по спросу на блюдо дня, можно сказать, что люди начали экономить», - говорит владелец паба Мерт Меэсак.

В центре города сейчас можно пообедать в среднем за семь евро. Чашка кофе стоит около трех евро, а пол-литра пива - пять-шесть евро.

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