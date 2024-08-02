Владелец паба: вторая половина июля выдалась провальной, люди экономят

Вчера в обед солнце скрылось за тучами и пошел дождь, и, возможно, именно поэтому террасы кафе и пабов на Ратушной площади были довольно пусты. Однако в пабе Irish Embassy заявили, что причина кроется в другом. «Вторая половина июля была совершенно безлюдной, и если судить по спросу на блюдо дня, можно сказать, что люди начали экономить», - говорит владелец паба Мерт Меэсак.