С августа в Эстонии люди с нарушением слуха, которым требуется сурдоперевод, в том числе и на русский жестовый язык, смогут пользоваться новым мобильным приложением. Об этом сообщает Департамент социального страхования.
В Эстонии заработало мобильное приложение с сурдопереводом
Это услуга удаленного перевода, которая дает возможность человеку с нарушением слуха общаться с переводчиком по видеосвязи, когда слышащий подключается к звонку по телефону.
Она была запущена в Эстонии в 2018 году. Тогда Центр профессиональной реабилитации Астангу подготовил сурдопереводчиков для ее оказания. В октябре того же года в рамках конкурса госпоставки были найдены два поставщика услуги, которые помогали людям по Skype. С 2019 года услуги перевода, в том числе удаленного и письменного, а также их развитие взял на себя Департамент социального страхования.
Сегодня Департамент объявил о начале работы специального мобильного приложения. Учетную запись в приложении можно создать с помощью ID-карты, Mobiil-ID или Smart-ID. Сотрудник Департамента социального страхования утвердит ходатайство в течение 72 часов, после чего можно пользоваться удаленным переводом.
Для плавного перехода для клиентов и переводчиков в августе сохранится возможность параллельно использования как нового приложения, так и Skype.
«Благодаря приложению люди с нарушением слуха теперь могут получить услугу профессионального сурдопереводчика всего одним нажатием. Это упрощает общение в разных жизненных ситуациях, - считает министр социальной защиты Сигне Рийсало. - Сегодня, когда количество сурдопереводчиков ограничено, запуск инновационного решения является необходимым шагом для оказания этой услуги. Отрадно, что предложение, поступившее почти три года назад от Эстонского общества глухих, к сегодняшнему дню дошло до реализации в сотрудничестве между Департаментом социального страхования и чешским разработчиком DeafCom».
«В Эстонии есть около 1300-1500 людей с родным сурдоязыком, которым это приложение может помочь. Новое решение включает в себя и новые возможности. Если раньше общение можно было инициировать только со стороны самого человека с нарушением слуха, то теперь ему может перезвонить обратно врач, социальный работник или чиновник. Пользователь приложения видит, сколько человек стоит в очереди за услугой, а в рабочее время может в экстренной ситуации сделать срочный звонок или забронировать переводчика для важной встречи», - поясняет гендиректор Департамента социального страхования Марет Марипуу.
Приложение можно найти по поиску tõlketeenus в App Store и Google Play.
По состоянию на 2023 год услугой удаленного перевода пользовались 289 человек, из которых 43% в возрасте 30-39 лет. Удаленный перевод бывает нужен в срочных житейских ситуациях, например, при использовании услуг (34%), при общении с медучреждениями (23%) и местными самоуправлениями или госучреждениями (13%). Почти половина звонков длится от 5 до 15 минут. Самые активные пользователи проживают в Харьюмаа (71%).
Удаленный перевод является очень эффективной по затратам услугой. В прошлом году переводчики работали 3200 часов, из которых всего 8% времени были на дежурстве, а все остальное время занимались переводом. Если в среднем клиент пользуется удаленным переводом 5,1 часа в год, то в прошлом году самые активным клиентам потребовалось до 88 часов.