В Эстонии заработало мобильное приложение с сурдопереводом

«В Эстонии есть около 1300-1500 людей с родным сурдоязыком, которым это приложение может помочь. Новое решение включает в себя и новые возможности. Если раньше общение можно было инициировать только со стороны самого человека с нарушением слуха, то теперь ему может перезвонить обратно врач, социальный работник или чиновник. Пользователь приложения видит, сколько человек стоит в очереди за услугой, а в рабочее время может в экстренной ситуации сделать срочный звонок или забронировать переводчика для важной встречи», - поясняет гендиректор Департамента социального страхования Марет Марипуу.

По состоянию на 2023 год услугой удаленного перевода пользовались 289 человек, из которых 43% в возрасте 30-39 лет. Удаленный перевод бывает нужен в срочных житейских ситуациях, например, при использовании услуг (34%), при общении с медучреждениями (23%) и местными самоуправлениями или госучреждениями (13%). Почти половина звонков длится от 5 до 15 минут. Самые активные пользователи проживают в Харьюмаа (71%).

Удаленный перевод является очень эффективной по затратам услугой. В прошлом году переводчики работали 3200 часов, из которых всего 8% времени были на дежурстве, а все остальное время занимались переводом. Если в среднем клиент пользуется удаленным переводом 5,1 часа в год, то в прошлом году самые активным клиентам потребовалось до 88 часов.