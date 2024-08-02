Штурмана Оття Тянака на вертолете доставили в больницу

RallyTV сообщает, что авария произошла почти сразу после старта - гонщики не успели отъехать даже на два километра. После происшествия заезд приостановили.

YLE пишет: «Нашему эксперту Хенри Хаапамяки позвонили и рассказали о произошедшем на спецучастке. Это неподтвержденная информация от очевидца, находившегося на месте происшествия. Тянак правой стороной машины угодил в единственное дерево на крутом вираже. Эстонцы выбрались из машины, но затем штурман Ярвеоя повалился на землю. Чуть позже его госпитализировали на вертолете».

Hyundai сообщает, что с Тянаком все в порядке, но Ярвеоя доставили в больницу для дальнейшей проверки. «Мы предоставим дополнительную информацию при первой возможности», - написала команда.

⚠️ Ott and Martin went off the road on SS3 of Rally Finland. Ott is ok, however Martin will be taken to hospital for further checks. We will provide more updates when possible.#RallyFinland #WRC — Hyundai Motorsport (@HMSGOfficial) August 2, 2024