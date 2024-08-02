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Штурмана Оття Тянака на вертолете доставили в больницу

Rus.Postimees
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Мартин Ярвеоя.
Мартин Ярвеоя. Фото: Postimees / SILLE ANNUK

На третьем скоростном этапе авторалли в Финляндии эстонский пилот Отть Тянак попал в серьезную аварию. По данным YLE, его штурмана, Мартина Ярвеоя, на вертолете доставили в больницу.

RallyTV сообщает, что авария произошла почти сразу после старта - гонщики не успели отъехать даже на два километра. После происшествия заезд приостановили.

YLE пишет: «Нашему эксперту Хенри Хаапамяки позвонили и рассказали о произошедшем на спецучастке. Это неподтвержденная информация от очевидца, находившегося на месте происшествия. Тянак правой стороной машины угодил в единственное дерево на крутом вираже. Эстонцы выбрались из машины, но затем штурман Ярвеоя повалился на землю. Чуть позже его госпитализировали на вертолете».

Hyundai сообщает, что с Тянаком все в порядке, но Ярвеоя доставили в больницу для дальнейшей проверки. «Мы предоставим дополнительную информацию при первой возможности», - написала команда.

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