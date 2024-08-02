Пт, 2.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Штурману Оття Тянака придется после аварии провести ночь в больнице

Rus.Postimees BNS
,
Copy
Мартин Ярвеоя.
Мартин Ярвеоя. Фото: Postimees / SILLE ANNUK

Как сообщается в пресс-релизе Hyundai, попавшему на третьем спецучастке авторалли в Финляндии в тяжелую аварию вместе с эстонским гонщиком Оттем Тянаком штурману Мартину Ярвеоя в качестве меры предосторожности придется провести ночь в больнице.

«Гоночный автомобиль Hyundai, который вел Тянак, в сложных и скользких условиях на высокой скорости вынесло с трассы после того, как они проехали чуть больше двух километров. Затем автомобиль перевернулся и врезался в дерево. После аварии Тянак и Ярвеоя самостоятельно выбрались из автомобиля и ралли остановили, чтобы врачи смогли быстро попасть на место происшествие», - сообщает Hyundai.

«Медицинская бригада быстро достигла гонщиков. Ярвеоя на вертолете доставили в больницу для дополнительного обследования. Хотя и Тянак, и штурман в порядке, Ярвеоя в качестве меры предосторожности придется на ночь остаться в больнице», - добавляется в сообщении Hyundai.

Отть Тянак и Мартин Ярвеоя больше не будут соревноваться на авторалли в Финляндии.

RallyTV утром сообщило, что авария произошла почти сразу после старта - гонщики не успели отъехать даже на два километра. После происшествия заезд приостановили.

YLE пишет: «Нашему эксперту Хенри Хаапамяки позвонили и рассказали о произошедшем на спецучастке. Это неподтвержденная информация от очевидца, находившегося на месте происшествия. Тянак правой стороной машины угодил в единственное дерево на крутом вираже. Эстонцы выбрались из машины, но затем штурман Ярвеоя повалился на землю. Чуть позже его госпитализировали на вертолете».

Hyundai сообщает, что с Тянаком все в порядке, но Ярвеоя доставили в больницу для дальнейшей проверки. «Мы предоставим дополнительную информацию при первой возможности», - написала утром команда.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх