Штурману Оття Тянака придется после аварии провести ночь в больнице

«Гоночный автомобиль Hyundai, который вел Тянак, в сложных и скользких условиях на высокой скорости вынесло с трассы после того, как они проехали чуть больше двух километров. Затем автомобиль перевернулся и врезался в дерево. После аварии Тянак и Ярвеоя самостоятельно выбрались из автомобиля и ралли остановили, чтобы врачи смогли быстро попасть на место происшествие», - сообщает Hyundai.

«Медицинская бригада быстро достигла гонщиков. Ярвеоя на вертолете доставили в больницу для дополнительного обследования. Хотя и Тянак, и штурман в порядке, Ярвеоя в качестве меры предосторожности придется на ночь остаться в больнице», - добавляется в сообщении Hyundai.

Отть Тянак и Мартин Ярвеоя больше не будут соревноваться на авторалли в Финляндии.

RallyTV утром сообщило, что авария произошла почти сразу после старта - гонщики не успели отъехать даже на два километра. После происшествия заезд приостановили.

YLE пишет: «Нашему эксперту Хенри Хаапамяки позвонили и рассказали о произошедшем на спецучастке. Это неподтвержденная информация от очевидца, находившегося на месте происшествия. Тянак правой стороной машины угодил в единственное дерево на крутом вираже. Эстонцы выбрались из машины, но затем штурман Ярвеоя повалился на землю. Чуть позже его госпитализировали на вертолете».

Hyundai сообщает, что с Тянаком все в порядке, но Ярвеоя доставили в больницу для дальнейшей проверки. «Мы предоставим дополнительную информацию при первой возможности», - написала утром команда.

⚠️ Ott and Martin went off the road on SS3 of Rally Finland. Ott is ok, however Martin will be taken to hospital for further checks. We will provide more updates when possible.#RallyFinland #WRC — Hyundai Motorsport (@HMSGOfficial) August 2, 2024