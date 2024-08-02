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Первое министерство в Эстонии начало полностью работать «в облаках»

Наталия Гребнева
, журналист
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Министерство экономики и коммуникаций ушло в «облака».
Министерство экономики и коммуникаций ушло в «облака». Фото: freepik.com

Министерство экономики и коммуникаций Эстонии теперь полностью работает на облачных технологиях. Сервис предоставил государственный IT Центр (RIT), в котором считают, что такая инициатива может стать необходимой для других учреждений в связи с предстоящими реорганизациями министерств.

Теперь планирование работы министерства, формирование отчетности и прочие процедуры осуществляются при помощи в том числе элементов ИИ для повышения эффективности повседневных задач.

Для тестирования сервиса 15 сотрудникам MKM были предоставлены компьютеры на новом компьютерном сервисе. «Мы тестировали это решение впервые. Образованная тестовая группа могла попробовать сервис и дать нам обратную связь. Мы видим большую пользу от такого решения как для учреждения, так и для всего процесса миграции», - говорит руководитель команды консолидации RIT Катрин Липп.

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