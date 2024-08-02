Министерство экономики и коммуникаций Эстонии теперь полностью работает на облачных технологиях. Сервис предоставил государственный IT Центр (RIT), в котором считают, что такая инициатива может стать необходимой для других учреждений в связи с предстоящими реорганизациями министерств.
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Первое министерство в Эстонии начало полностью работать «в облаках»
Теперь планирование работы министерства, формирование отчетности и прочие процедуры осуществляются при помощи в том числе элементов ИИ для повышения эффективности повседневных задач.
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