Первое министерство в Эстонии начало полностью работать «в облаках»

Теперь планирование работы министерства, формирование отчетности и прочие процедуры осуществляются при помощи в том числе элементов ИИ для повышения эффективности повседневных задач.

Для тестирования сервиса 15 сотрудникам MKM были предоставлены компьютеры на новом компьютерном сервисе. «Мы тестировали это решение впервые. Образованная тестовая группа могла попробовать сервис и дать нам обратную связь. Мы видим большую пользу от такого решения как для учреждения, так и для всего процесса миграции», - говорит руководитель команды консолидации RIT Катрин Липп.