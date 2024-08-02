В декабре 2020 года Рийгикогу принял закон, который в исключительном порядке повысил пенсии на 16 евро. Это было сделано правительством Юри Ратаса (в настоящее время «Отечество», тогда - Центристская партия), однако решение было поддержано всеми партиями. По итогам голосования в Рийгикогу 88 депутатов были за, включая нынешнего премьер-министра Кристена Михала (Партия реформ) и министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (СДПЭ), которые тогда были еще в оппозиции. Единственным, кто проголосовал против, был нынешний министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ).
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АНАЛИЗ ⟩ Как Эстонии удалось провести самое быстрое повышение пенсий в разгар кризисов?
Перевод: Ева Ойжинская
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