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АНАЛИЗ Как Эстонии удалось провести самое быстрое повышение пенсий в разгар кризисов?

Микк Салу
, журналист
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Заслуженное быстрое повышение пенсий могло только порадовать пожилых людей, особенно учитывая, что жизнь становится все дороже и дороже. На заднем плане - Юри Ратас.
Заслуженное быстрое повышение пенсий могло только порадовать пожилых людей, особенно учитывая, что жизнь становится все дороже и дороже. На заднем плане - Юри Ратас. Фото: Tairo Lutter

В декабре 2020 года Рийгикогу принял закон, который в исключительном порядке повысил пенсии на 16 евро. Это было сделано правительством Юри Ратаса (в настоящее время «Отечество», тогда - Центристская партия), однако решение было поддержано всеми партиями. По итогам голосования в Рийгикогу 88 депутатов были за, включая нынешнего премьер-министра Кристена Михала (Партия реформ) и министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (СДПЭ), которые тогда были еще в оппозиции. Единственным, кто проголосовал против, был нынешний министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ).

Перевод: Ева Ойжинская

Это было уже второе исключительное повышение пенсий за короткий срок. Годом ранее правительство Ратаса увеличило пенсии на семь евро. Сегодня об этом помнят немногие, но тогда на Ратаса обрушилась волна критики за это повышение: конечно же, потому, что оно было таким маленьким. В сентябре 2019 года тогдашний лидер оппозиции Кая Каллас (Партия реформ) написала в социальных сетях: «Исключительное повышение пенсий на семь евро в месяц - это насмешка над избирателями».

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