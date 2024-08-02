АНАЛИЗ Как Эстонии удалось провести самое быстрое повышение пенсий в разгар кризисов?

Это было уже второе исключительное повышение пенсий за короткий срок. Годом ранее правительство Ратаса увеличило пенсии на семь евро. Сегодня об этом помнят немногие, но тогда на Ратаса обрушилась волна критики за это повышение: конечно же, потому, что оно было таким маленьким. В сентябре 2019 года тогдашний лидер оппозиции Кая Каллас (Партия реформ) написала в социальных сетях: «Исключительное повышение пенсий на семь евро в месяц - это насмешка над избирателями».