Один из способов сделать перелет на Ryanair намного дешевле

Для путешественников из Латвии и других стран Балтии наиболее актуальны путешествия по Европе, которые предлагают несколько бюджетных авиакомпаний, в том числе ирландская Ryanair. Даже если вы нашли авиабилет по выгодной цене в Ryanair, есть одна методика, о которой многие могут не знать, как сделать перелет из некоторых стран еще дешевле.