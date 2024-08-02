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Один из способов сделать перелет на Ryanair намного дешевле

Apollo.lv Kārlis Melngalvis
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Иллюстративная фотография
Иллюстративная фотография Фото: salarko/Shutterstock

Снятие ограничений, связанных с пандемией COVID-19, возродило индустрию туризма во многих частях мира. Путешественники все чаще проводят время на веб-сайтах авиакомпаний в поисках самых выгодных рейсов для своего отпуска и каникул, пишет RUS TVNET.

Для путешественников из Латвии и других стран Балтии наиболее актуальны путешествия по Европе, которые предлагают несколько бюджетных авиакомпаний, в том числе ирландская Ryanair. Даже если вы нашли авиабилет по выгодной цене в Ryanair, есть одна методика, о которой многие могут не знать, как сделать перелет из некоторых стран еще дешевле.

Ryanair - одна из самых популярных авиакомпаний в Европе, предлагающая ряд рейсов также из Латвии. Некоторые рейсы ведут в страны, в которых официальная валюта не евро - Великобритания, Польша, Норвегия и т.д.

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