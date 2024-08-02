Снятие ограничений, связанных с пандемией COVID-19, возродило индустрию туризма во многих частях мира. Путешественники все чаще проводят время на веб-сайтах авиакомпаний в поисках самых выгодных рейсов для своего отпуска и каникул, пишет RUS TVNET.
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Один из способов сделать перелет на Ryanair намного дешевле
Для путешественников из Латвии и других стран Балтии наиболее актуальны путешествия по Европе, которые предлагают несколько бюджетных авиакомпаний, в том числе ирландская Ryanair. Даже если вы нашли авиабилет по выгодной цене в Ryanair, есть одна методика, о которой многие могут не знать, как сделать перелет из некоторых стран еще дешевле.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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