Стало известно, жители каких уездов Эстонии чаще покупают технику в кредит

49% принявших участие в исследовании заемщиков заявили, что не могут сразу купить необходимую бытовую технику или электронные устройства, такие как новый мобильный телефон или стиральную машину, а вынуждены приобретать их в рассрочку или с помощью других потребительских кредитов. 33% заемщиков признали, что используют рассрочку или кредиты для ремонта и покупки предметов интерьера и мебели.

26% принявших участие в исследовании заемщиков заявили, что они также использовали продукты кредита или рассрочки для приобретения автомобилей мототехники. Кроме того, 8% принявших участие в опросе заявили, что пользовались кредитами или рассрочкой для путешествий, а 7% – ремонта авто- или мототехники (7%).

Рассрочкой и потребительскими кредитами чаще всего пользуются жители Вырумаа (83% участвовавших в исследовании заемщиков) и Ида-Вирумаа (63%), а реже всего – жители Валгамаа (17%) и Вильяндимаа (27%).

«Количество использующий рассрочку покупателей шокирующе велико. Рассрочка может быть удобным и быстрым кредитным продуктом, но это, конечно, не самое выгодное решение – многие платят за приобретенную бытовую технику или электронику значительно больше по сравнению с альтернативными кредитными продуктами», - сказал руководитель по развитию Rahapood Танель Лассик.

По словам Лассика, рассрочка – это относительно краткосрочное обязательство, которое обычно берут на два-три года, но общая стоимость такого кредита оказывает значительно выше, чем у альтернативных кредитных решений, что делает рассрочку дорогим средством финансирования. Стоимость зависит не от размера процентной ставки, указанной в кредитном договоре, а от логики ее расчета. В большинстве договоров рассрочки проценты начисляются на первоначальную сумму договора, а не на остаток кредита.

«Если проценты на сумму покупки в рассрочку составляют 16%, то, при расчете с остатка кредита эти же проценты составят уже 29% – поэтому важно, чтобы перед принятием окончательного решения человек проделал «домашнюю работу», изучив предлагаемые варианты финансирования, будь то кредитная карта со свободным погашением, денежные купоны с беспроцентным периодом или традиционный малый кредит», - пояснил Лассик.