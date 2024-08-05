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Опрос недели «Иногда на остановке пристают молодые люди»: безопасно ли на улицах Таллинна? (1)

Даниэль Гилман Оливер Каур
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В конце июля в одном из таллиннских торговых центров девушка подверглась сексуальному домогательству - посетители проходили мимо и отводили в сторону глаза. Rus.Postimees поинтересовался у жителей Таллинна, насколько безопасно они чувствуют себя в столице? И есть ли в городе места или районы, куда лучше лишний раз не заходить?

Николай, пенсионер

Николай.
Николай. Фото: Oliver Kaur

Я в Таллинне родился и вырос, все районы знаю. В Копли жил, в Ыйсмяэ, в Мустамяэ. И все всегда было нормально, никаких проблем.

Правда, заступился однажды на улице за человека – чуть не посадили. Если у нападавших свидетелей больше, хоть ты и один против всех, но окажешься виноват. Так что заступаться нельзя.

Кристина, работник общепита

Кристина.
Кристина. Фото: Oliver Kaur

Да, чувствую себя в Таллинне безопасно. Районы, куда вообще не хочется заходить? Возможно, Копли. Ну и Раадику... так себе.

В центре может быть небезопасно разве что возле «МакДональдса», где много детей и подростков, которые ведут себя очень агрессивно.

Ходить по городу вечером и ночью я не боюсь. Людей мало, опасений нет.

Знакомые когда-то рассказывали, что к ним приставали на улице, но это было давно, и это очень редкий случай.

Максим, студент

Максим.
Максим. Фото: Oliver Kaur

Районов, куда я боюсь заходить, в Таллинне на самом деле нет, все очень спокойно.

В Копли, правда, встречаются люди немного агрессивные. Был случай, когда я туда поехал, до меня докопались. Лет по девятнадцать им было, наверное.

Докопались за одежду, за внешний вид. Но все закончилось хорошо. Я просто объяснил, что это не их дело, что люди должны выглядеть так, как им этого хочется. В общем, спорить со мной они не захотели.

Елена, частный предприниматель

Елена.
Елена. Фото: Oliver Kaur

Я думаю, что на улицах Таллинна вполне безопасно. Мне есть, с чем сравнивать. Нет бродячих собак, нет диких животных. И хулиганы к нам не пристают.

Можно ли ребенка выпустить одного вечером на улицу? Смотря какой возраст. У меня ребенку пять лет, пока гуляем вместе.

Районов, куда я опасаюсь заходить, в Таллинне нет. Я вообще человек бесстрашный, и, говорю же, мне есть, с чем сравнивать.

Юлия, массажист

Юлия.
Юлия. Фото: Oliver Kaur

Думаю, что Таллинн – безопасный город. Боюсь ли я гулять по вечерам и ночью? Ночь есть ночь, ночью везде страшно.

Если фонари горят, я не боюсь. А если не горят – всякие случаи бывают.

С собой я беру телефон, чтобы он был всегда под рукой. Если я что-то вижу, скажем, валяется на улице кто-то странный, я могу позвонить в полицию и сообщить об этом.

Марк, студент

Марк.
Марк. Фото: Oliver Kaur

У меня была ситуация, когда на Раадику ко мне подошел человек в состоянии алкогольного опьянения и начал задавать вопросы. Это было год назад, примерно в девять часов вечера.

Что дальше? Нет, не было ни конфликта, ни драки. И в полицию я тоже не звонил. Я просто ушел.

Алиса, мастер маникюра

Алиса.
Алиса. Фото: Oliver Kaur

Иногда подходят молодые люди, пристают, что-то спрашивают. Хотят познакомиться? Наверное, да. Просят телефончик? Хотелось бы, но нет.

Бывает, стоишь на остановке, ждешь автобуса, и тут какой-то пьяный мужчина подходит, начинает что-то говорить.

Что я делаю в этом случае? Молюсь.

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