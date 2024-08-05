Николай, пенсионер

Николай. Фото: Oliver Kaur

Я в Таллинне родился и вырос, все районы знаю. В Копли жил, в Ыйсмяэ, в Мустамяэ. И все всегда было нормально, никаких проблем.

Правда, заступился однажды на улице за человека – чуть не посадили. Если у нападавших свидетелей больше, хоть ты и один против всех, но окажешься виноват. Так что заступаться нельзя.

Кристина, работник общепита

Кристина. Фото: Oliver Kaur

Да, чувствую себя в Таллинне безопасно. Районы, куда вообще не хочется заходить? Возможно, Копли. Ну и Раадику... так себе.

В центре может быть небезопасно разве что возле «МакДональдса», где много детей и подростков, которые ведут себя очень агрессивно.

Ходить по городу вечером и ночью я не боюсь. Людей мало, опасений нет.

Знакомые когда-то рассказывали, что к ним приставали на улице, но это было давно, и это очень редкий случай.

Максим, студент

Максим. Фото: Oliver Kaur

Районов, куда я боюсь заходить, в Таллинне на самом деле нет, все очень спокойно.

В Копли, правда, встречаются люди немного агрессивные. Был случай, когда я туда поехал, до меня докопались. Лет по девятнадцать им было, наверное.

Докопались за одежду, за внешний вид. Но все закончилось хорошо. Я просто объяснил, что это не их дело, что люди должны выглядеть так, как им этого хочется. В общем, спорить со мной они не захотели.