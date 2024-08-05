В конце июля в одном из таллиннских торговых центров девушка подверглась сексуальному домогательству - посетители проходили мимо и отводили в сторону глаза. Rus.Postimees поинтересовался у жителей Таллинна, насколько безопасно они чувствуют себя в столице? И есть ли в городе места или районы, куда лучше лишний раз не заходить?
Николай, пенсионер
Я в Таллинне родился и вырос, все районы знаю. В Копли жил, в Ыйсмяэ, в Мустамяэ. И все всегда было нормально, никаких проблем.
Правда, заступился однажды на улице за человека – чуть не посадили. Если у нападавших свидетелей больше, хоть ты и один против всех, но окажешься виноват. Так что заступаться нельзя.
Кристина, работник общепита
Да, чувствую себя в Таллинне безопасно. Районы, куда вообще не хочется заходить? Возможно, Копли. Ну и Раадику... так себе.
В центре может быть небезопасно разве что возле «МакДональдса», где много детей и подростков, которые ведут себя очень агрессивно.
Ходить по городу вечером и ночью я не боюсь. Людей мало, опасений нет.
Знакомые когда-то рассказывали, что к ним приставали на улице, но это было давно, и это очень редкий случай.
Максим, студент
Районов, куда я боюсь заходить, в Таллинне на самом деле нет, все очень спокойно.
В Копли, правда, встречаются люди немного агрессивные. Был случай, когда я туда поехал, до меня докопались. Лет по девятнадцать им было, наверное.
Докопались за одежду, за внешний вид. Но все закончилось хорошо. Я просто объяснил, что это не их дело, что люди должны выглядеть так, как им этого хочется. В общем, спорить со мной они не захотели.
Елена, частный предприниматель
Я думаю, что на улицах Таллинна вполне безопасно. Мне есть, с чем сравнивать. Нет бродячих собак, нет диких животных. И хулиганы к нам не пристают.
Можно ли ребенка выпустить одного вечером на улицу? Смотря какой возраст. У меня ребенку пять лет, пока гуляем вместе.
Районов, куда я опасаюсь заходить, в Таллинне нет. Я вообще человек бесстрашный, и, говорю же, мне есть, с чем сравнивать.
Юлия, массажист
Думаю, что Таллинн – безопасный город. Боюсь ли я гулять по вечерам и ночью? Ночь есть ночь, ночью везде страшно.
Если фонари горят, я не боюсь. А если не горят – всякие случаи бывают.
С собой я беру телефон, чтобы он был всегда под рукой. Если я что-то вижу, скажем, валяется на улице кто-то странный, я могу позвонить в полицию и сообщить об этом.
Марк, студент
У меня была ситуация, когда на Раадику ко мне подошел человек в состоянии алкогольного опьянения и начал задавать вопросы. Это было год назад, примерно в девять часов вечера.
Что дальше? Нет, не было ни конфликта, ни драки. И в полицию я тоже не звонил. Я просто ушел.
Алиса, мастер маникюра
Иногда подходят молодые люди, пристают, что-то спрашивают. Хотят познакомиться? Наверное, да. Просят телефончик? Хотелось бы, но нет.
Бывает, стоишь на остановке, ждешь автобуса, и тут какой-то пьяный мужчина подходит, начинает что-то говорить.
Что я делаю в этом случае? Молюсь.