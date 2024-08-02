Удивительно, но факт: за год цены на многие продукты снизились

Данные Института конъюнктуры за июль показывают, что больше всего в годовом сравнении снизились цены на молочные продукты.

Цена на эстонские яйца практически не изменилась, колебания стоимости упаковки из десяти яиц составили около одного цента, а цена на яйца размера L осталась такой же, как и год назад.

Снизилась стоимость зерновых и хлебобулочных продуктов: если в июле прошлого года килограмм пшеничной муки стоил 1,30 евро, то сейчас он стоит 1,18 евро, или на девять процентов меньше.

Цены на некоторые мясные продукты немного снизились.

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