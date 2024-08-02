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Удивительно, но факт: за год цены на многие продукты снизились

rus.postimees.ee
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Стремительный рост цен на продукты питания привел к тому, что люди стали покупать все больше товаров со скидкой.
Стремительный рост цен на продукты питания привел к тому, что люди стали покупать все больше товаров со скидкой. Фото: Mihkel Maripuu

В июле многие продукты в Эстонии подешевели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако в целом снижение цен было незначительным, пишет Rus.ERR.

Данные Института конъюнктуры за июль показывают, что больше всего в годовом сравнении снизились цены на молочные продукты.

Цена на эстонские яйца практически не изменилась, колебания стоимости упаковки из десяти яиц составили около одного цента, а цена на яйца размера L осталась такой же, как и год назад.

Снизилась стоимость зерновых и хлебобулочных продуктов: если в июле прошлого года килограмм пшеничной муки стоил 1,30 евро, то сейчас он стоит 1,18 евро, или на девять процентов меньше.

Цены на некоторые мясные продукты немного снизились.

Читайте подробнее на ERR.

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