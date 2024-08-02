На дорогах Таллинна появятся десятки новых газовых автобусов

«Приобретение дополнительных 30 газовых автобусов сделает поездки для пассажиров значительно более комфортными, а для нас, как перевозчика, автобусы станут намного эффективнее и устойчивее. Кроме того, у нас есть опция на приобретение еще 60 автобусов. Если наш парк использует различные виды топлива, то, учитывая события последних лет, мы будем менее зависимы от конкретного источника энергии в случае серьезного энергетического кризиса, когда цена на один вид топлива может значительно возрасти из-за проблем с поставками», - объяснил член правления Акционерного общества Tallinna Linnatransport (TLT) Кайдо Падар.

Вице-мэр Таллинна Кристиан Ярван добавил: «Мы делаем очередной шаг к минимизации воздействия транспортных средств на городскую среду и к достижению целей, установленных в плане мобильности, чтобы к 2035 году общественный транспорт столицы стал безэмиссионным. Городская администрация Таллинна решила значительно ускорить обновление парка общественного транспорта, и покупка новых газовых автобусов означает, что общественный транспорт в Таллинне станет более комфортным и приятным».

На сегодняшний день в парке TLT 350 газовых автобусов. При приобретении новых автобусов уделяется особое внимание комфорту и безопасности пассажиров, а также обслуживанию жителей города с особыми потребностями. В настоящее время 87% потребностей в топливе для газовых автобусов TLT покрывается отечественным биометаном производства BioForce.

Победитель тендера должен поставить автобусы не позднее 2025 года. Общая стоимость проекта по приобретению газовых автобусов составляет около 12 000 000 евро.

Всего в парке TLT 557 автобусов, которые обслуживают 73 автобусных маршрута в столице, включая 6 ночных маршрутов. В среднем общественным транспортом совершается 360 тысяч поездок в день. В часы пик в будние дни пассажиров обслуживают 441 автобус, 44 трамвая и 32 троллейбуса. Вместе с трамвайными и троллейбусными маршрутами предприятие обслуживает более 130 миллионов пассажиров в год.