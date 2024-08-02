«Голоса посреди кризисов»: в Пярну открывается выставка с историями беженцев, живущих в Эстонии

На выставке представлены портретные фотографии Кейу Вирро. Это истории людей, вынужденных покинуть свои дома из восьми разных стран: Афганистана, Сектора Газа, Ирака, Сирии, Турции, Украины, Беларуси и России.

«Изображенные на фотографиях люди покинули свою родину из-за войны, вооруженного конфликта или преследований. Их переезд был не добровольным выбором, а выбором между жизнью, которую стоит прожить, и жизнью, которую не стоит жить, а зачастую и вопросом жизни и смерти», - говорится в сообщении Эстонского совета помощи беженцам.

По словам руководителя программ Эстонского совета помощи беженцам в Эстонии Сигрид Сольник, за созданием выставки стоит желание рассказать о причинах вынужденной миграции и рассказать истории людей, прибывших в Эстонию. «Меняющие жизнь кризисы и вынужденное перемещение затрагивает все больше людей во всем мире - сегодня это затронуло уже более 120 млн человек, чьи успехи и неудачи, желания и страхи при начале новой жизни заслуживают того, чтобы их услышали и поняли», - сказала Сольник.

«В Пярну проживают жители 97 национальностей. Не все приехали в нашу страну и город добровольно, а вынуждены были покинуть родину, чтобы спасти свою жизнь. Показ этой значимой и эмоциональной выставки в городском пространстве дает нам сигнал и помогает лучше понять и замечать, насколько хрупко чувство безопасности в нашем мире, и как оно может изменить нашу жизнь», - добавил вице-мэр Пярну Эне Тяхт.

Выставка будет открыта до середины октября.