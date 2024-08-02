Объявлен новый тендер на проектирование Таллиннской больницы

Предметом гостендера является составление основного проекта Таллиннской больницы, а также рабочего проекта по ее архитектуре и внутренней архитектуре. Предложения принимаются до 22 октября, победитель тендера определится к концу этого года. Предполагаемая стоимость проекта - 19 млн евро без НСО.

Мэр Евгений Осиновский подчеркнул, что городу необходима новая больница. «Таллиннские больницы устарели, и даже при их реконструкции нам не удалось бы создать инфраструктуру, достойную современной медицины, поэтому следует построить новую больницу, - сказал он. - В данный момент мы можем приступить к проектированию здания и в ближайшие месяцы разработаем финансовый план, который ляжет в основу финансирования крупнейшей в Эстонии инвестиции в здание».

Участвовать в тендере приглашаются все эстонские и зарубежные проектировочные фирмы, специализирующиеся на проектировании больниц и имеющие большой опыт работы в данной сфере. Гостендер проводится как международный тендер на проектирование; оцениваться будет не только стоимость предложения, но и то, какой опыт проектирования больниц имеют участвующие в проекте медицинские инженеры, ведущие архитекторы и специалисты, отвечающие за инженерную сферу.

Благодаря строительству Таллиннской больницы планируется создать единую больничную организацию и возвести современный медицинский городок, который заменит собой амортизированные здания Восточно-Таллиннской и Западно-Таллиннской центральной больницы.