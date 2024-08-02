Фото Границу Эстонии и России не смогли пересечь пивная кружка, чайник и чашки

Северо-западное таможенное управление в пятницу 2 августа распространило пресс-релиз с отчетом о предотвращении вывоза из России в Эстонию культурных ценностей. Рапорт об успехах на сайте ведомства содержит фотографии потертого чайника, пивной кружки и двух фарфоровых чашек.

«Их перемещал в своем багаже 40-летний гражданин РФ, следовавший в Эстонию через пешеходную составляющую пункта пропуска Ивангород. Мужчину остановили на зеленом коридоре. В его сумке среди личных вещей находились металлические чайник и бокал и две керамические чашки», - гласит сообщение российских таможенников.

По факту незаконного вывоза возбуждено дело о правонарушении по статье о недекларировании товаров. Россиянину грозит либо штраф в размере двукратной стоимости предметов, либо их изъятие. Что в данном случае менее болезненно для неудачливого контрабандиста, оценить сложно. Таможенники утверждают, что старая посуда стоит более 400 000 рублей (около 4 500 тысяч евро).

«На дне изделий были обнаружены клейма и заводские эмблемы. Установлено, что заварочный чайник с откидной крышкой изготовлен в 1850 году из сплава на основе серебра с чеканкой и резьбой по кости. Пивная кружка XIX века выполнена из аналогичного материала. Стоимость каждого предмета на внутреннем рынке составляет более 125 тыс. рублей (более 1300 евро - прим.ред.)», - утверждает таможня.

Две фарфоровые чашки люди в зеленой форме на том берегу Наровы оценили еще в две с половиной тысячи евро.

Таможня РФ напоминает, что вывоз из России старинных вещей даже для личного пользования требует разрешительного документа из Минкультуры РФ.

Ранее Rus.Postimees сообщил, что с 8 августа Эстония вводит полный таможенный контроль, что по словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, «повысит гарантии того, что Эстония не помогает России обходить санкции».