В последние годы Эстония столкнулась с серьезной экологической проблемой. Речь идет о вторжении чужеродных видов слизней, угрожающих местной экосистеме и сельскому хозяйству. Садоводы все чаще обнаруживают этих скользких вредителей и их личинки в своих садах, а обычные прогулки вдоль водоемов или поездки на велосипедах вдоль набережных стали менее приятными. Возникает вопрос: как бороться с этими слизнями и почему они заполонили нашу страну?
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Нашествие слизней в Эстонии: избавиться от вредителей уже не получится
Наибольшую опасность представляют испанские слизни (Arion vulgaris). По мнению ученых, они широко распространены на территории Эстонии и оказывают негативное влияние на нашу флору и фауну. Изначально обитая в Южной Европе, за последние годы испанские слизни переместились на север, где их агрессивный характер и высокая плодовитость позволяют вытеснять местные виды.
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