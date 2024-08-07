Нашествие слизней в Эстонии: избавиться от вредителей уже не получится

В последние годы Эстония столкнулась с серьезной экологической проблемой. Речь идет о вторжении чужеродных видов слизней, угрожающих местной экосистеме и сельскому хозяйству. Садоводы все чаще обнаруживают этих скользких вредителей и их личинки в своих садах, а обычные прогулки вдоль водоемов или поездки на велосипедах вдоль набережных стали менее приятными. Возникает вопрос: как бороться с этими слизнями и почему они заполонили нашу страну?