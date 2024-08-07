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Нашествие слизней в Эстонии: избавиться от вредителей уже не получится

Каролийна Вертяева
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Слизни на трове. Иллюстративное фото.
Слизни на трове. Иллюстративное фото. Фото: Shutter

В последние годы Эстония столкнулась с серьезной экологической проблемой. Речь идет о вторжении чужеродных видов слизней, угрожающих местной экосистеме и сельскому хозяйству. Садоводы все чаще обнаруживают этих скользких вредителей и их личинки в своих садах, а обычные прогулки вдоль водоемов или поездки на велосипедах вдоль набережных стали менее приятными. Возникает вопрос: как бороться с этими слизнями и почему они заполонили нашу страну?

Наибольшую опасность представляют испанские слизни (Arion vulgaris). По мнению ученых, они широко распространены на территории Эстонии и оказывают негативное влияние на нашу флору и фауну. Изначально обитая в Южной Европе, за последние годы испанские слизни переместились на север, где их агрессивный характер и высокая плодовитость позволяют вытеснять местные виды.

Распространению Arion vulgaris способствовали сами люди через обмен и торговлю растениями. Департамент окружающей среды отмечает, что этому также способствуют теплые весна и лето. «Численность слизней зависит от того, как успешно они переживут зиму. Если зима мягкая или земля остается незамерзшей под толстым слоем снега, в следующем сезоне их численность может значительно возрасти», - пояснила главный специалист бюро природоохранных работ Департамента окружающей среды Мария Рятсеп.

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