Одного из самых богатых российских сенаторов задержали по подозрению в организации убийства

Дмитрию Савельеву 55 лет, с 2016 года он является членом Совета Федерации от Тульской области в 2016 году, состоит в «Единой России». До этого с 1999 года был депутатом Госдумы.

Дело против него может быть связано с убийством, которое произошло в 1990-е годы, когда Савельев возглавлял «Транснефть», утверждает близкий к силовикам телеграм-канал Mash. По данным «Коммерсанта», в 1990-е годы он был близок к Сергею Кириенко (нынешнему первому замглавы президентской администрации, бывшему премьер-министру), с которым успел поработать в Нижегородской области.

Недавно «Важные истории» рассказывали, что сенатор Савельев получал миллионы долларов от компании, замеченной в схеме хищения денег из российского бюджета. Он считается одним из самых богатых российских сенаторов.

Mash пишет, что сенатора подозревают в организации покушения на его бизнес-партнера. По сведениям телеграм-канала, речь может идти о человеке по фамилии Ионов, осужденном за растрату средств компании, связанной с Савельевым. Как указывает Mash, вероятно, сенатор заказал его убийство, но исполнитель обратился в ФСБ.

Сам Савельев на заседании Совфеда назвал преследование необоснованным, а факты против него - сфабрикованными.

Следственный комитет РФ уже опубликовал первую официальную информацию по поводу этого дела. Возбуждено уголовное дело по факту приготовления к убийству. По данным следствия, в августе 2023 года в Москве Дмитрий Савельев, «руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю, поручил организовать его убийство за денежное вознаграждение своему знакомому, который попытался найти исполнителя убийства».

Об этом стало известно правоохранительным органам, сотрудниками которых был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий по изобличению заказчика и организаторов преступления, в том числе инсценировка убийства, добавили в СК. После получения информации об убийстве предпринимателя Савельев за совершение преступления передал соучастнику вознаграждение.