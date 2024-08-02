Эстония скорбит: погибшей в ДТП мотоциклисткой оказалась 23-летняя учительница

Как сообщила Маардуская горуправа в Facebook, трагедия унесла жизнь молодой и талантливой Анетте Янсон, которая с 2020 по 2023 год работала учительницей начальных классов в Каллавереской средней школе: «Выражаем соболезнования семье и близким Анетте, Каллавереской средней школе и всем, кто знал и любил ее. Анетте была добрым человеком, ее безвременная кончина стала большой потерей для всех нас. Мы скорбим вместе с вами».

Соболезнования на своем сайте выразила также волость Виймси, поскольку последний учебный год Анетте работала учителем начальных классов в Виймсиской школе.

«Анетте была эмпатичным, ярким и ориентированным на решение проблем учителем, которая наслаждалась своей работой. Для нее каждый ученик был важен. Она умела создать безопасную и вдохновляющую образовательную среду. Препятствия никогда не были для нее проблемой, а лишь возможностью делать что-то по-новому, что всегда нравилось ученикам. За это короткое время она успела покорить наши сердца. Мы будем скучать по твоей улыбке и чувству юмора», - сказал директор Виймсиской школы Пеэтер Сипельгас.

Напомним, что информация о серьезном ДТП поступила в центр тревоги во вторник в 17:14, когда проходящий мимо человек сообщил о врезавшейся в столб мотоциклистке.

«По предварительным данным, мотоциклистка двигалась по дороге Пярнамяэ в сторону Виймси, но по неизвестной причине врезалась в столб. 23-летняя мотоциклистка получила крайне тяжелые травмы и была доставлена в больницу. К сожалению, ее травмы были настолько серьезными, что медикам не удалось спасти ее жизнь», - сообщил патрульный полицейский Пыхьяской префектуры Лев Грачев.

Он добавил, что на мотоцикле ехала только 23-летняя женщина, пассажиров не было. «Мотоциклистка использовала защитное снаряжение и имела водительские права», - добавил патрульный полицейский.

Максимально разрешенная скорость на этом участке дороги составляет 30 км/ч. Дорога на месте происшествия извилистая, видимость была хорошей.

Точные обстоятельства ДТП будут установлены в ходе дальнейшего расследования.