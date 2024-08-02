Памяти Виллу Юрьо: человек, который возрождал эстонское государство и нарвскую церковь

Перевод: Павел Соболев

Виллу Юрьо: «Оказаться в нужном месте в нужный момент - это как приз»

В Александровской церкви с 2000 года служит человек, которого характеризуют как боевой танк, что, выявляя цель, идет вперед, несмотря на препятствия.

- Кажется, реставрация Александровской церкви продвигается успешно?

- Сегодня утром (интервью проводилось в среду, 24 мая - Т. К.) мы получили официальное уведомление о том, что на реконструкцию церковной башни выделены средства Евросоюза. Одной из наших первых идей было то, что церкви необходимо вернуть ее первоначальный вид. Мы должны поблагодарить Урмаса Паэта, тогдашнего министра культуры, который заявил, что государство поможет восстановить всю церковь, но не башню. Его заявление можно было интерпретировать двояко: либо то, что башню не восстановят, либо то, что средства мы должны найти сами. Именно тогда мы начали искать средства на башню.

Еще несколько лет назад отношение фондов Евросоюза к проекту церкви было еще достаточно прохладным, но башня при этом обсуждалась. Грубо говоря, говорилось, что построим башню в качестве смотровой, и церковь оттуда не будет видна. В настоящее время позиции как государства, так и фондов Евросоюза гораздо более благоприятны для церкви. Но именно те импульсы заставили нас работать над башней. И разве неправильна та истина, что итоговый результат не зависит от порядка, в котором стоят слагаемые.