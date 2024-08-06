Открытие ОИ-2024 вызвало ожесточенные споры между людьми, которых условно можно поделить на восхитившихся полетом творческого воображения сценаристов и на разгневавшихся их же богохульством. Публицист Андрей Кузичкин пишет, что в случае русскоязычной аудитории градус этой дискуссии ловко подогрела кремлевская пропаганда с рассказами об апофеозе превращения Европы в цитадель трансгендеров, и что, увы, и на примере сетевых склок в Эстонии можно было заметить, как намерения кремлевских политтехнологов достигают своих целей.
АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Кремль против трансгендеров: олимпийское шоу как элемент гибридной войны
На днях я принял участие в международном симпозиуме, организованном Эстонской ассоциацией офицеров запаса. Обсуждались вопросы противостояния российской угрозе. Много внимания докладчики уделили гибридной войне, ведущейся Россией против стран Запада. Арсенал орудий гибридной войны богат - от разведки и кибератак до подкупа и шантажа. Но главное оружие - информация, с помощью которой осуществляется манипуляция массовым сознанием. Это одна из самых опасных угроз национальной безопасности, нацеленная на подрыв стабильности общества.
Когда меня спрашивают, что такое гибридная война, я привожу в пример уголовное дело об изнасиловании, которое несколько лет назад рассматривалось в одном из судов Москвы. Потерпевшая в ходе судебного заседания рассказала об обстоятельствах совершенного преступления: «Я познакомилась с парнем в ночном клубе. Потом пригласила его к себе домой выпить чая. Потом мы целовались, обнимались, а потом занялись сексом. И я даже сразу не поняла, что меня насилуют».
Так и в случае с гибридной войной: ваше сознание насилуют, а вы этого не понимаете. Если вас медленно травят профессионально упакованной дезинформацией, похожей на вкусную конфету, вы добровольно ее проглатываете и даже не замечаете действия яда. Как результат - отравленное сознание не может отличить правду от вымысла и вовремя почувствовать опасность. Способность к самозащите резко снижается. Поэтому часто гибридная война служит прелюдией к открытой вооруженной агрессии.
Вариативность методов
Россия ведет гибридную войну не только против Запада: объектом вмешательства может стать любая страна, с которой Кремль связывает свои геостратегические интересы. Поэтому преследуемые режимом Путина цели могут варьироваться. Например, в Украине - это деморализация общества, срыв мобилизации и подготовка капитуляции. На Ближнем Востоке – это разжигание конфликта между Ираном и Израилем. В США - это вмешательство в выборы. А гибридная война, ведущаяся Россией против Европы, в качестве главной цели определяет раскол элит, фрагментацию общества и развал Евросоюза, что неизбежно ослабит обороноспособность континента.
Формат современной гибридной войны предполагает проведение информационно-психологических специальных операций (ИПСО). В России за это отвечает триада спецслужб. В Главном управлении Генштаба Вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ) для разработки ИПСО создано Управление 12-бис, курирующее 14-ю бригаду специального назначения и 72-й Центр специальной службы военной части 54777, специализирующийся на проведении психологических операций и операций в киберпространстве.
В структуру Службы внешней разведки входит возглавляемый экс-премьером России Михаилом Фрадковым Институт стратегических исследований. Институт недавно перешел в прямое подчинение Администрации президента РФ и является флагманом в проведении ИПСО на территории Украины и в странах НАТО. В ФСБ стратегию гибридной войны курирует Пятая служба. Для распространения дезинформации и кремлевских нарративов широко используются национальные медиа и социальные сети на всех континентах.
Примером последней по времени и грандиозной по масштабам информационной атаки Кремля против Европы стал мощный вброс в мировые медиа дискуссии в связи с церемонией открытия Олимпийских игр в Париже. Яркое шоу вызвало противоречивые отклики. Но это - дело вкуса: кому нравятся геи и трансвеститы, а кому - миньоны и Селин Дион. Каждый мог выбрать что-то себе по сердцу.
Удар по святому
Россиянам кремлевская пропаганда, конечно, объяснила, что открытие Олимпиады в Париже - это апофеоз превращения Европы в цитадель трансгендеров. И россияне дружно и дисциплинированно содрогнулись от отвращения. Но вот Европу ЛГБТ и квир-людьми не удивишь. Поэтому российские спецслужбы, прицелившись в европейцев, ударили по святому - по христианским ценностям.
Теперь трудно найти первоисточник публикации, в которой пародию на вакхический праздник олимпийских богов в Париже кто-то сравнил с «Тайной вечерей» кисти Леонардо да Винчи. Скорее всего, посты и комментарии к ним на эту тему появились одновременно в разных медиа и соцсетях и, подобно эпидемии ковида, распространились в мировом информационном пространстве. Вой о кощунстве и надругательстве над Христом и Евангелием разнесся по планете. С осуждением такого антихристианского бесстыдства выступили и епископы, и спонсоры, и даже мусульмане.
Но громче всех кричали об осквернении святости евангельского сюжета российские пропагандисты и активисты, для которых, на самом деле, уже давно ничего святого не осталось. А z-блогеры призвали к крестовому походу против неоязыческого Запада. Конечно, потом подтянулись искусствоведы и богословы, которые пояснили, что картина Леонардо да Винчи - это не икона и с каноническим сюжетом из Евангелия слабо связана, а изображение пира с восседающим за столом в центре композиции хозяином - это ходульный сюжет и традиционное положение персонажей на полотнах со времен раннего средневековья и до наших дней. Только хозяева и участники застолья были разными - от олимпийских богов и сатиров до Вельзевула и сонма грешников.
Кстати, мне нимб на голове актера в центре картинки больше напомнил корону коронавируса. Я так и решил, что это - шутка над нашими былыми страхами.
Пламя праведного гнева
Но было поздно. Пылая праведным гневом, возбужденная публика требовала наказать режиссера и удалить этот крамольный сюжет со всех платформ. К сожалению, не обошла стороной дискуссия и Эстонию, расколов общество не на эстонцев и русских, не на сторонников и противников Путина, а на обвинителей и защитников свободы творчества. В Facebook в жестоких боях сошлись бывшие единомышленники.
По одну сторону баррикад оказались рашисты и борцы с Путиным, которых объединила ненависть и нетерпимость к Олимпийскому шоу в Париже. Споры и война мнений не утихают до сих пор, а российская пропаганда празднует очередную победу над здравым смыслом.
Вполне очевидно, что путинская пропагандистская машина наращивает обороты и множит успехи на Западе. Эпизод с Олимпиадой - не первый, когда публика заглатывает кремлевскую дезинформацию.
Так, в эстонском сегменте FB совсем недавно широко разошлась провокационная картинка под заголовком «Две нации». На картинке был изображен раненый украинский боец и украинские олигархи, занятые разделом кучи денег на столе. И многие украинцы, и эстонцы делились этой картинкой в сети, сопровождая репост плачущими смайликами.
Я первоисточник изображения установил - его запустил в сеть махровый тролль из Санкт-Петербурга. Причем, в первоначальной версии во главе олигархов был изображен Зеленский. Но это был слишком откровенный указатель на заказчика картинки. Зеленского поменяли на безымянного олигарха. И народ Эстонии на это купился. А я устал под каждым репостом оставлять ремарку, что эта картинка - кремлевская пропаганда.
Последствия такой российской активности на информационном поле Запада плачевны: вот уже и в Латвии опросы показали серьезное снижение общественной поддержки Украины и повышение доверия к российской информации о войне.
Беда в том, что многочисленные европейские медиаресурсы, занимающиеся контрпропагандой, часто бьют из пушек по воробьям: основные потребители их информации - люди, которых не нужно убеждать, что Путин - плохой. Они это и так знают. А те, кто верит, что Путин - хороший, а Украина сама виновата в развязанной войне, эту контрпропаганду не читают, не слушают, не смотрят.
Армия инфодронов
Мне кажется, что стратегия информационной войны Запада с Россией должна радикально измениться. Противника нужно побеждать его же оружием. Если в России создали «фабрику троллей», распространяющих кремлевские нарративы и дискредитирующих противников Путина, в Европе нужно создать проект «Армия информационных дронов/АИД». Участники проекта через систему ботов и персонально могли бы отслеживать и вычислять российских пропагандистов и их агентов в социальных сетях разных стран. А затем развернуть борьбу с ними и распространяемой ими дезинформацией, нанося точечные удары по конкретному противнику, как это на поле боя делают дроны.
Нужно и ложь разоблачать, но главное - бить по врагам, которые ее распространяют. À la guerre comme à la guerre, как говорят французы.