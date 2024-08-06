АНДРЕЙ КУЗИЧКИН Кремль против трансгендеров: олимпийское шоу как элемент гибридной войны

Удар по святому

Россиянам кремлевская пропаганда, конечно, объяснила, что открытие Олимпиады в Париже - это апофеоз превращения Европы в цитадель трансгендеров. И россияне дружно и дисциплинированно содрогнулись от отвращения. Но вот Европу ЛГБТ и квир-людьми не удивишь. Поэтому российские спецслужбы, прицелившись в европейцев, ударили по святому - по христианским ценностям.

Теперь трудно найти первоисточник публикации, в которой пародию на вакхический праздник олимпийских богов в Париже кто-то сравнил с «Тайной вечерей» кисти Леонардо да Винчи. Скорее всего, посты и комментарии к ним на эту тему появились одновременно в разных медиа и соцсетях и, подобно эпидемии ковида, распространились в мировом информационном пространстве. Вой о кощунстве и надругательстве над Христом и Евангелием разнесся по планете. С осуждением такого антихристианского бесстыдства выступили и епископы, и спонсоры, и даже мусульмане.

Но громче всех кричали об осквернении святости евангельского сюжета российские пропагандисты и активисты, для которых, на самом деле, уже давно ничего святого не осталось. А z-блогеры призвали к крестовому походу против неоязыческого Запада. Конечно, потом подтянулись искусствоведы и богословы, которые пояснили, что картина Леонардо да Винчи - это не икона и с каноническим сюжетом из Евангелия слабо связана, а изображение пира с восседающим за столом в центре композиции хозяином - это ходульный сюжет и традиционное положение персонажей на полотнах со времен раннего средневековья и до наших дней. Только хозяева и участники застолья были разными - от олимпийских богов и сатиров до Вельзевула и сонма грешников.