Полиция задержала в Тарту мужчину, которого подозревают как минимум в семи кражах велосипедов. По ходатайству обвинения суд заключил мужчину на время следствия под стражу.
Пойман мужчина, предположительно укравший не менее семи велосипедов
Перевод: Павел Соболев
Во время сезона краж велосипедов в этом году полиция задержала в Тарту нескольких подозреваемых в краже. В частности, в среду, 31 июля, в Тарту полиция поймала мужчину, которого подозревают как минимум в семи кражах. Мужчина был взят под стражу по ходатайству прокуратуры и с разрешения суда.
«Поскольку количество краж велосипедов увеличилось, полиция постоянно работает над тем, чтобы выяснить, кто за ними стоит, - сказала Лилиан Палу, представитель Тартуской полиции. - В последний день июля предшествующая работа полиции и расследование привели к цели, и нам удалось задержать 33-летнего мужчину, который подозревается как минимум в семи криминальных эпизодах в Тарту в этом сезоне».
Согласно подозрению, в этом весенне-летнем сезоне мужчина крал как электросамокаты, так и велосипеды. Этот же мужчина в день задержания украл в центре Тарту велосипед, который в тот же день был возвращен владельцу.
«Подозреваемый в совершении преступления человек ранее уже наказывался как за уголовные преступления, так и за мелкие правонарушения, в основном за нарушение правил дорожного движения, а также за мелкие кражи и употребление наркотических веществ», - сказала Палу.
Мужчина признал свою вину и заявил, что кражи велосипедов являются для него источником денег для приобретения наркотиков.
1 августа Лыунаская окружная прокуратура обратилась в Тартуский уездный суд с просьбой арестовать 33-летнего мужчину. Окружной суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и заключил мужчину под стражу на два месяца.
«33-летний мужчина имеет три непогашенные уголовные судимости за вождение в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. Последний приговор мужчина получил за неоднократное вождение без прав в марте этого года, - сообщил прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Алар Хейдберг. - Поскольку подозреваемый неоднократно и во время испытательного срока совершал новые преступления, суд также счел арест полностью обоснованным, поскольку подозреваемый может продолжать совершать преступления, если останется на свободе».
Полиция установила, что конкретные кражи велосипедов не были осуществлены в рамках организованной и контролируемой деятельности. «Велосипеды передавались самым разным людям и продавались по дешевке», - объяснила Лилиан Палу.
В целях предотвращения преступности полиция не рекомендует покупать велосипеды неизвестного происхождения и без документов о покупке, поскольку до тех пор, пока существует спрос на краденые велосипеды, кражи будут продолжаться.
Следователь полиции также напомнил, что каждый владелец велосипеда может внести свой вклад в защиту своего имущества. «Прежде всего, вам нужно приобрести подходящий велосипедный замок и не оставлять велосипеды на ночь в общественных местах, - сказала Палу. - Припарковав велосипед в городе, постарайтесь поставить его под камеру и обезопасить свое имущество. Кроме того, будет полезно, если владелец сфотографирует свой велосипед и будет знать номер его рамы».
Уголовные дела по выявлению виновников других угонов велосипедов продолжаются.