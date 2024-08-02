Пойман мужчина, предположительно укравший не менее семи велосипедов

Перевод: Павел Соболев

Во время сезона краж велосипедов в этом году полиция задержала в Тарту нескольких подозреваемых в краже. В частности, в среду, 31 июля, в Тарту полиция поймала мужчину, которого подозревают как минимум в семи кражах. Мужчина был взят под стражу по ходатайству прокуратуры и с разрешения суда.

«Поскольку количество краж велосипедов увеличилось, полиция постоянно работает над тем, чтобы выяснить, кто за ними стоит, - сказала Лилиан Палу, представитель Тартуской полиции. - В последний день июля предшествующая работа полиции и расследование привели к цели, и нам удалось задержать 33-летнего мужчину, который подозревается как минимум в семи криминальных эпизодах в Тарту в этом сезоне».

Согласно подозрению, в этом весенне-летнем сезоне мужчина крал как электросамокаты, так и велосипеды. Этот же мужчина в день задержания украл в центре Тарту велосипед, который в тот же день был возвращен владельцу.

«Подозреваемый в совершении преступления человек ранее уже наказывался как за уголовные преступления, так и за мелкие правонарушения, в основном за нарушение правил дорожного движения, а также за мелкие кражи и употребление наркотических веществ», - сказала Палу.

Мужчина признал свою вину и заявил, что кражи велосипедов являются для него источником денег для приобретения наркотиков.