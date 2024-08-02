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Спасатели потушили экологически опасный пожар: валил черный дым и звучали хлопки

Tartu Postimees
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Техника тартуских спасателей. Иллюстративное фото.
Техника тартуских спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Kristjan Teedema

Вчера вечером и сегодня ночью мусорный пожар в Тарту и загоревшийся электрощит в волости Ныо потребовали вмешательства спасателей.

Перевод: Павел Соболев

Вчера вечером в 19.47 в центр тревоги сообщили, что на углу улицы Яамамыйза в Тарту стоит густой черный дым, а также были слышны хлопки. Спасатели отправились проверить информацию и обнаружили горевший мусор: горели старый полиэтилен и автомобильные покрышки. Спасатели ликвидировали экологически опасный пожар.

Сегодня ночью в 1.42 в центр тревоги поступило сообщение о том, что дом в деревне Висси в Ныоский волости окутан дымом. По словам звонившего, там загорелись электрические провода. Спасатели вошли в здание и обнаружили горящий электрический щит. С него огонь перекинулся на карниз. Для завершения работ по тушению пришлось дождаться, пока в доме отключат электричество. Пожар был ликвидирован в 03.14.

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