Вчера вечером и сегодня ночью мусорный пожар в Тарту и загоревшийся электрощит в волости Ныо потребовали вмешательства спасателей.
Спасатели потушили экологически опасный пожар: валил черный дым и звучали хлопки
Перевод: Павел Соболев
Вчера вечером в 19.47 в центр тревоги сообщили, что на углу улицы Яамамыйза в Тарту стоит густой черный дым, а также были слышны хлопки. Спасатели отправились проверить информацию и обнаружили горевший мусор: горели старый полиэтилен и автомобильные покрышки. Спасатели ликвидировали экологически опасный пожар.
Сегодня ночью в 1.42 в центр тревоги поступило сообщение о том, что дом в деревне Висси в Ныоский волости окутан дымом. По словам звонившего, там загорелись электрические провода. Спасатели вошли в здание и обнаружили горящий электрический щит. С него огонь перекинулся на карниз. Для завершения работ по тушению пришлось дождаться, пока в доме отключат электричество. Пожар был ликвидирован в 03.14.
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