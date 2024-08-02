МВД Эстонии: отсутствие военного билета не исключает возможность предоставления вида на жительство украинцам

Вице-канцлер МВД по внутренней безопасности Йоозеп Каазик отметил, что в этом году PPA заметно чаще просит соискателей вида на жительство в числе прочих документов предъявить и военный билет, поскольку в прошлом году регуляцию в том числе дополнили пунктом, уточняющим сбор данных о прохождении срочной службы.

«Но это отнюдь не значит, что отсутствие документа играет решающую роль в принятии отрицательного решения по ходатайству», - сказал Каазик.

Он добавил, что каждое ходатайство о виде на жительство рассматривают отдельно и крайне основательно, оценивают собранные данные и показания и затем принимают взвешенное решение. «Если сотрудник Департамента полиции и погранохраны решит, что лицо может представлять опасность для общественного порядка и безопасности, он может отказать в предоставлении или продлении вида на жительство. Но отсутствие какого-либо документа, в том числе военного билета, само по себе ни в коем случае не является основанием для отрицательного решения. В таком случае оценивают данные человеком показания, на основании которых также можно принять решение», - пояснил Каазик.

Требование предъявить данные о том, служит ли соискатель или служил в вооруженных силах иностранного государства, в том числе в качестве кадрового военного, в разведке или службе безопасности, участвует или участвовал ли он в военных операциях за пределами Эстонии после подачи заявки на вид на жительство или продление ранее выданного вида на жительство, всегда содержалось в Законе об иностранцах.

Закон не говорит, у кого требовать эти документы или доказательства. «Таким образом, необоснованны утверждения, что этот вопрос касается только украинцев. Требование быть готовыми доказать свою потенциальную связь или отсутствие связи с иностранными вооруженными силами или службами безопасности распространяется на всех граждан третьих стран, которые хотят проживать в Эстонии на основании Закона об иностранцах», - сказал Каазик.