Городская управа Пайде выставила на продажу аптеку на улице Веэ. Город рассматривал возможность продажи коммерческого здания в течение многих лет, но действующая в здании на улице Веэ аптека всегда была препятствием, что дало городу понять, что если здание сменит владельца, аптеку может ждать закрытие.
Перевод: Павел Соболев
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