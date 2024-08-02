Несколько дней назад спасателям Ярвамаа пришлось помогать тушить загоревшуюся во время движения по дороге машину. И вот теперь, в ночь на 2 августа, спасателей вызывали в Ярваскую волость, где тоже загорелся автомобиль.
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Спасателям пришлось тушить полыхавшую открытым огнем машину
Перевод: Павел Соболев
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