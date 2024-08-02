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Спасателям пришлось тушить полыхавшую открытым огнем машину

Анне Пыдер
, журналист
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Сгоревший автомобиль. Иллюстративное фото.
Сгоревший автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Lääne päästekeskus

Несколько дней назад спасателям Ярвамаа пришлось помогать тушить загоревшуюся во время движения по дороге машину. И вот теперь, в ночь на 2 августа, спасателей вызывали в Ярваскую волость, где тоже загорелся автомобиль.

Перевод: Павел Соболев

Руководитель по связям с общественностью Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс сообщила, что 2 августа в 2.59 в центр тревоги поступил звонок по поводу того, что в деревне Кясуконна загорелся автомобиль.

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