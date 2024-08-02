Источник издания в надзорном ведомстве сказал, что политические решения неплохо было бы решать политическими методами. Он имел в виду, что существовал и другой способ обменять Красикова - помилование федеральным президентом Германии. Но это было бы крайне непростое политическое решение, и потому его передали в юрисдикцию правосудия.

Источник FAZ говорит, что, по мнению многих сотрудников прокуратуры, Германия проявила «чрезмерную уступчивость» и совсем не учла мнения родственников убитого Красиковым Зелимхана Хангошвили.

«За него отдали невинных людей»

«Конечно, я хотел, чтобы он [Красиков] сидел до конца своей жизни в тюрьме. Но есть другая сторона - за него отдали абсолютно невинных людей. Путин показал всему миру, на чем стоит его правительство - на киллерах и убийцах», - сказал Би-би-си старший брат убитого Зелимхана Хангошвили Зураб.

Зураб Хангошвили лишь частично согласился с мнением Шольца о гуманизме состоявшегося обмена: «Для освобожденных и их родственников это, конечно, гуманное решение, - сказал он Би-би-си. - Но для тех, кто против Путина и живет в европейских странах, это решение не гуманно. Путин дал сигнал для своих преступников, грушников и эфэсбэшников, что если они совершат заказное убийство или другое преступление, то он их вытащит любой ценой».