В самом масштабном обмене заключенными между Россией и Западом Германия сыграла ключевую роль, хотя и освободила лишь одного заключенного - спецназовца ФСБ Вадима Красикова. Это далось Берлину «нелегко», сказал канцлер Олаф Шольц. Другие страны выпускали на свободу шпионов и мошенников, а Германия - наемного убийцу. Шольц объяснял, что руководствовался принципом гуманизма. Но недовольны остались и родственники жертвы Красикова, и немецкая прокуратура, которой пришлось юридически реализовать политическое решение.
«Горькая уступка». Почему в Германии не все довольны решением выдать России Красикова – осужденного за убийство сотрудника ФСБ
Цена Красикова
«На одной чаше весов была заинтересованность государства в исполнении приговора осужденному на тюремное заключение, на другой - свобода, физическое благополучие и - в некоторых случаях - в конечном итоге жизни невиновных людей, заключенных в российские тюрьмы, и несправедливо осужденных политзаключенных», - объяснял решение Германии официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт.
В ходе крупнейшего со времен Холодной войны обмена Германия вернула пятерых своих граждан, трое из которых имеют также российские паспорта. И отдала одного - Вадима Красикова.
Хотя математически это выгодная сделка, решение не далось стране легко.
Красиков - не шпион и не мошенник, в отличие от других участников обмена со стороны Запада. Красиков - киллер, осужденный в Германии на пожизненное заключение за убийство.
Пять лет назад, 23 августа 2019 года, он средь бела дня в центре Берлина застрелил бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Красиков убил его в парке Тиргартен в нескольких минутах ходьбы от здания парламента и офиса канцлера двумя выстрелами в голову.
В четверг вечером президент Владимир Путин лично встречал Красикова у трапа самолета во «Внуково-2» вместе с другими освобожденными россиянами. Его он обнял со словами «Здорово!» первым.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позднее сказал журналистам, что эта встреча в аэропорту - «дань тем людям, которые служат своей стране».
«Красиков является сотрудником в ФСБ, - рассказал про него Песков. - Он служил в "Альфе". Интересно, что, когда он служил в "Альфе", он служил вместе с некоторыми сотрудниками охраны президента, которые сейчас работают в охране, и они друг друга приветствовали вчера».
Американское издание The Wall Street Journal писало, ссылаясь на западные спецслужбы, что Красиков мог быть личным телохранителем Путина - уж слишком большой акцент делал, говоря об обмене, российский президент именно на его личности. Путин говорил о Красикове как о «патриоте», который «ликвидировал» «бандита» в Европе.
Разведки стран Запада предполагают, что когда-то Путин и Красиков были достаточно близки, чтобы вместе посещать стрельбище. Якобы даже Красиков говорил, что Путин «хорошо стреляет».
Россия еще в 2022 году предлагала США освободить американских заключенных в обмен на Красикова - это предложение американцы восприняли с удивлением, поскольку российский эфэсбэшник не имел к ним отношения: его судили в Германии.
Тем не менее Вашингтон хотел освободить Пола Уилана - бывшего морпеха, которого Россия обвинила в шпионаже. Тот сидел за решеткой в России с конца 2018 года.
В марте 2023 года, когда в России арестовали репортера газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича, ситуация накалилась. Именно тогда возникла идея обменять Гершковича, Уилана, а заодно и нескольких российских политзаключенных, включая Алексея Навального, на Красикова и других россиян, обвиненных в шпионаже в странах Запада, выяснил WSJ.
Первыми же о возможности такого обмена рассказали соратники Навального вскоре после гибели политика в колонии.
Навальный был важным звеном этой сделки - именно его освобождение должно было убедить Германию согласиться на обмен. Но даже тогда Берлин продолжал сомневаться, писали американские СМИ, знакомые с ходом подготовки к обмену.
Собеседники WSJ рассказали, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок была потрясена прецедентом освобождения профессионального убийцы, посланного Путиным, чтобы убить изгнанника в стране, которая гордится тем, что предоставляет убежище беженцам. По данным издания, она также опасалась, что Навальный после обмена может вернуться в Россию.
Чрезмерная уступчивость
Шольц объяснил решение выдать Красикова так: «Мы - общество, для которого важен гуманизм, для которого важны наши представления о свободе, важна демократия как ценность. Освобождение и спасение этих людей [то есть тех, кого передала Россия - Би-би-си] является неотъемлемой частью наших гуманистических представлений как общества. Для нас, немцев, это особый вклад».
Со стороны Германии ключевую роль в процессе сыграл министр юстиции Марко Бушман, который в своем заявлении «взял на себя ответственность за такую горькую уступку», на которую пришлось пойти Германии.
По данным немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, именно Бушман поручил прокурору «воздержаться от дальнейшего исполнения наказания» в отношении Красикова.
Юридическим основанием для этого послужил параграф 451a Уголовно-процессуального кодекса Германии: по нему можно прекратить исполнять наказание в отношении заключенного, если его депортируют в другую страну. Таким образом, с точки зрения закона выдача Красикова была оформлена как депортация.
Хотя указание министра Бушмана соответствовало букве закона, в прокуратуре не были в восторге от этого решения, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Источник издания в надзорном ведомстве сказал, что политические решения неплохо было бы решать политическими методами. Он имел в виду, что существовал и другой способ обменять Красикова - помилование федеральным президентом Германии. Но это было бы крайне непростое политическое решение, и потому его передали в юрисдикцию правосудия.
Источник FAZ говорит, что, по мнению многих сотрудников прокуратуры, Германия проявила «чрезмерную уступчивость» и совсем не учла мнения родственников убитого Красиковым Зелимхана Хангошвили.
«За него отдали невинных людей»
«Конечно, я хотел, чтобы он [Красиков] сидел до конца своей жизни в тюрьме. Но есть другая сторона - за него отдали абсолютно невинных людей. Путин показал всему миру, на чем стоит его правительство - на киллерах и убийцах», - сказал Би-би-си старший брат убитого Зелимхана Хангошвили Зураб.
Зураб Хангошвили лишь частично согласился с мнением Шольца о гуманизме состоявшегося обмена: «Для освобожденных и их родственников это, конечно, гуманное решение, - сказал он Би-би-си. - Но для тех, кто против Путина и живет в европейских странах, это решение не гуманно. Путин дал сигнал для своих преступников, грушников и эфэсбэшников, что если они совершат заказное убийство или другое преступление, то он их вытащит любой ценой».
2 августа обмен также прокомментировала вдова Зелимхана Хангошвили Манана Циатиева. «У нас никто не спрашивал по поводу обмена. То, что он произошел, показывает - мнение пострадавших властям Германии неважно», - сказала она изданию «Кавказ.Реалии».
Накануне родственники Хангошвили распространили заявление, в котором выразили разочарование освобождением Красикова.
«После убийства не прошло и пяти лет, а нанятый Путиным убийца снова на свободе», - цитирует Deutsche Welle заявление семьи.
«С одной стороны, мы рады, что чья-то жизнь была спасена. В то же время, мы очень разочарованы тем, что в мире, похоже, нет закона даже в тех странах, где закон является высшей инстанцией».
Убийство Хангошвили
Зелимхан Хангошвили, гражданин Грузии чеченского происхождения, воевал на стороне сепаратистов во время второй чеченской войны. В Грузии он пережил несколько покушений на свою жизнь, после чего уехал в Германию, где в 2016 году запросил статус беженца.
Хангошвили был застрелен 23 августа 2019 года в парке Кляйнер-Тиргартен в центре Берлина. Киллер подъехал к нему на велосипеде. На момент убийства ему было 40 лет.
Через несколько минут недалеко от места преступления немецкая полиция задержала киллера - тот пытался скрыться, выбросив в воду парик, велосипед и пистолет с глушителем. Он даже успел сбрить часть бороды электробритвой, но его заметили двое прохожих и вызвали полицию. Мужчину арестовали, когда он пытался сесть на электросамокат.
Выяснилось, что киллер приехал в Европу незадолго до убийства по паспорту на имя «Вадима Соколова», который получил перед поездкой. Позже следователи обнаружили в номере отеля, где он остановился, его мобильный телефон и обратный билет в Москву.
Затем журналисты-расследователи из The Insider, Bellingcat и der Spiegel раскрыли его настоящее имя - Вадим Красиков - и выяснили, что он работал в ФСБ.
Немецкая прокуратура назвала Красикова «командиром спецподразделения российских спецслужб» и предположила, что Хангошвили был убит в отместку за его участие во второй чеченской войне, а также в войне между Россией и Грузией в 2008 году.
В конце 2021 года суд в Германии приговорил Красикова к пожизненному лишению свободы по обвинению в убийстве, согласившись с позицией следствия, что оно было заказано российским руководством.
«Мотивами Российской Федерации были месть и возмездие. Кроме того, такое преступление должно было стать публичным сигналом. Это не что иное, как государственный терроризм», - заявил судья земельного суда Берлина Олаф Арнольди, зачитывая приговор.
Российская сторона отвергала обвинения в причастности к убийству Хангошвили и называла их беспочвенными.
Путин, уже открыто требуя выдать ему Красикова в обмен на американцев в российский тюрьмах, в интервью Такеру Карлсону называл его «патриотом, ликвидировавшим бандита». Лишь после обмена Россия официально признала, что Красиков - офицер ФСБ, который «служил своей стране».