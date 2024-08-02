Финская полиция занялась механиком команды Оття Тянака, превысившим скорость вне зоны соревнований

Перевод: Павел Соболев

Вчера Postimees писал о том, как механик Hyundai, управлявший автомобилем Оття Тянака, превысил скорость на 72 км/ч за пределами зоны соревнований, за что команду также оштрафовали.

Сегодня финская полиция сообщила, что по факту инцидента начато расследование. В процессе они хотят выяснить личность водителя и решить вопросы, связанные с запретом на вождение.

Помимо запрета на вождение, виновнику серьезного нарушения безопасности дорожного движения может грозить штраф или тюремное заключение на срок до двух лет, сообщает Iltalehti.

Накануне вечером устройство Safety Tracking зафиксировало скорость автомобиля на уровне 172 км/ч на участке, где разрешена скорость 100 км/ч. Судьи позвонили представителю команды Hyundai Толге Озакинчи и главному инженеру Яну Де Йонгу, чтобы прояснить ситуацию.

Де Йонг пояснил, что на ралли в Латвии у них возникли проблемы с дворниками раллийных машин. Чтобы проверить, правильно ли решена эта проблема при подготовке к ралли Финляндии, механик Hyundai отправился покатать машину по дороге. При этом он больше сосредоточился на работе дворников, чем на ограничении скорости.

Озакинчи подтвердил, что вопрос дворников также обсуждался на их последнем собрании команды. Водители Hyundai были обеспокоены ездой с неисправными дворниками во время испытаний на скоростном ралли Финляндии. И Де Йонг, и Озакинчи извинились перед судьями за инцидент.

Судьи решили оштрафовать команду Hyundai на 5000 евро.

Ралли для Оття Тянака и Мартина Ярвеоя завершилось досрочно, когда утром они попали в серьезную аварию в Финляндии.

С четверга по воскресенье самые быстрые раллийные гонщики мира проведут соревнования в Финляндии.