В тяжелом ДТП погиб 15-летний мальчик

Сообщение о ДТП в деревне Сикерди в Рапламаа поступило в Центр тревоги в пятницу около 22.20.

По словам патрульного полицейского Центрально-Эстонского отделения полиции Хелери Везик, легковой автомобиль Ford двигался из Варбола в направлении Рапла, а в одном направлении с ним по правой обочине двигались два велосипедиста.

По предварительным данным, в какой-то момент один из велосипедистов выехал на дорогу, водитель не успел отреагировать на внезапный маневр и наехал на велосипедистов. Пострадали оба велосипедиста, пояснила Везик.

Она отметила, что прибывший на место патруль полиции приступил к оказанию неотложной помощи более тяжело пострадавшему мальчику и затем передал его в руки медиков.

К сожалению, травмы 15-летнего мальчика были столь тяжелыми, что он скончался на месте. Травмы второго, 14-летнего мальчика, к счастью, не были опасными для жизни и его отвезли в больницу для дополнительного обследования и оказания первой помощи.

«На месте полиции установили, что водитель Ford был трезв и у него имеются водительские права. Он не пострадал», - уточнила Везик.

Она добавила, что авария произошла в темное время суток, вне населенного пункта, на участке с максимальной разрешенной скоростью 90 км/ч. По ее словам, по первоначальной информации, ни на одном из велосипедистов не было шлема, а на велосипедах не было фонарей.

По словам Везик, вечера становятся все короче и темнее, и это нужно учитывать всем участникам движения.

«Водители должны быть внимательными, если они заметили легкий транспорт на обочине, проезжая мимо него следует сохранять достаточную и безопасную дистанцию. Не менее важно, чтобы водители легкого транспорта обеспечивали свою безопасность. Пожалуйста, передвигаясь в темноте пешком, используйте светоотражатели, а передвигаясь на велосипеде пользуйтесь обязательными фонарями, чтобы другие участники движения вовремя могли вас заметить», - подчеркнула она.

Полиция выяснит подробности аварии в ходе уголовного следствия.