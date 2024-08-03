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В советах учреждений Таллинна по-прежнему состоят политики, поддерживающие городскую власть (2)

rus.postimees.ee
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Алексей Яшин, Пяртель-Пеэтер Пере, Евгений Осиновский и Карл Сандер Казе.
Алексей Яшин, Пяртель-Пеэтер Пере, Евгений Осиновский и Карл Сандер Казе. Фото: Mihkel Maripuu

Практика назначения своих людей в советы муниципальных предприятий, которую использовали центристы в столице и которую критиковала бывшая оппозиция, продолжилась и при новой власти, пишет Rus.ERR.

Будучи в коалиции с центристами, нынешний мэр, а тогда председатель горсобрания Таллинна Евгений Осиновский критиковал принципы формирования советов муниципальных предприятий, куда, по его словам, брали за лояльность, а не за знания.

Сегодня там уже заседают представители новой коалиции, получая за это около 1000 евро. Так где же обещание деполитизировать советы муниципальных учреждений?

«Я считаю участие политиков в работе советов абсолютно элементарным, но при этом, конечно, должен соблюдаться принцип баланса и, помимо политиков, там должны быть представлены эксперты и городские чиновники», - заявил мэр Евгений Осиновский, отметив, что никто не давал обещания деполитизировать советы муниципальных учреждений.

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