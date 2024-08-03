По-прежнему нет ясности, как правительство намерено собирать налог на прибыль компаний за 2026 год в 2026 году, если размер прибыли станет ясен лишь в 2027 году, пишет dv.ee.
Правительство до сих пор не знает, как собирать налог на прибыль
На вопрос Äripäev о способе налогообложения и разумности его синхронизации с тем же годом, министр финансов Юрген Лиги ответил, что технического решения еще нет.
Он пообещал разъяснить ситуацию, как только соответствующее решение будет согласовано, и не захотел «ничего добавлять или спекулировать». Лиги лишь повторил, что потребность государства в финансировании велика, и налогообложение было согласовано в коалиции.
Новоиспеченное правительство уже со следующего года пообещало собрать 813 миллионов евро в виде новых налогов, из которых 208 миллионов должны прийтись на налог на прибыль компаний.
Читайте подробнее на dv.ee.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.