Правительство до сих пор не знает, как собирать налог на прибыль

На вопрос Äripäev о способе налогообложения и разумности его синхронизации с тем же годом, министр финансов Юрген Лиги ответил, что технического решения еще нет.

Он пообещал разъяснить ситуацию, как только соответствующее решение будет согласовано, и не захотел «ничего добавлять или спекулировать». Лиги лишь повторил, что потребность государства в финансировании велика, и налогообложение было согласовано в коалиции.

Новоиспеченное правительство уже со следующего года пообещало собрать 813 миллионов евро в виде новых налогов, из которых 208 миллионов должны прийтись на налог на прибыль компаний.

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