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Правительство до сих пор не знает, как собирать налог на прибыль

rus.postimees.ee
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Деньги. Снимок иллюстративный.
Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: Пеэтер Лиллевяли

По-прежнему нет ясности, как правительство намерено собирать налог на прибыль компаний за 2026 год в 2026 году, если размер прибыли станет ясен лишь в 2027 году, пишет dv.ee.

На вопрос Äripäev о способе налогообложения и разумности его синхронизации с тем же годом, министр финансов Юрген Лиги ответил, что технического решения еще нет.

Он пообещал разъяснить ситуацию, как только соответствующее решение будет согласовано, и не захотел «ничего добавлять или спекулировать». Лиги лишь повторил, что потребность государства в финансировании велика, и налогообложение было согласовано в коалиции.

Новоиспеченное правительство уже со следующего года пообещало собрать 813 миллионов евро в виде новых налогов, из которых 208 миллионов должны прийтись на налог на прибыль компаний.

Читайте подробнее на dv.ee.

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